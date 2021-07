Haustiere : Aachener Vermieter mögen Fiffi und Mimi nicht besonders

Auf den Hund oder die Katze gekommen ... Laut Immowelt sind Aachener Vermieter nicht sehr tierfreundlich gestimmt. Foto: Sigi Malinowski

Aachen Wie tierliebend sind Vermieter? Die Immobilienplattform „Immowelt“ hat sich in Deutschlands Großstädten einmal umgehört – so auch in Aachen.