„Dooring-Unfall“ in Aachen : Verletzter Radfahrer nicht in Lebensgefahr

Verletzter Radfahrer nicht in Lebensgefahr

„Dooring-Unfall“ in Aachen

Weil eine Autofahrer beim Öffnen der Fahrertür mutmaßlich nicht aufmerksam genug war, ist am Freitag ein Radfahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Colourbox

Aachen Ein Fahrradfahrer ist am Freitag in Aachen Opfer eines mutmaßlichen „Dooring-Unfalls“ geworden. Die Polizei hat jetzt weitere Informationen zum Unfallhergang mitgeteilt.

Der am vergangenen Freitag schwer verletzte Fahrradfahrer befindet sich nicht in Lebensgefahr. Das teilte die Leitstelle der Polizei Aachen am Montag auf Anfrage unserer Zeitung mit.