Von der Feuerwehr eingefangen : Verletzte Taube von Pfeilen befreit

Aachen Die Taube, die vor Wochen von Unbekannten mit Pfeilen beschossen worden war, ist wohlauf. Das Tier wurde von den beiden Pfeilen, die noch immer in seinem Körper steckten, befreit.

Die Taube sei am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Jakobstraße von zwei Feuerwehrleuten eingefangen worden, teilte Linda Plesch vom städtischen Presseamt am Freitag mit. Die Taube wurde umgehend in die Tierärztliche Klinik in Brand gebracht. Dort wurden dem Tier unter Gasnarkose zwei etwa zehn Zentimeter lange Pfeile aus dem Körper entfernt, einer noch mit Abschussvorrichtung.