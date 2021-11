Unfallaufnahme : Verkehrsunfall am Hansemannplatz

Die Polizei bittet den ortskundigen Verkehr den Bereich weiträumig zu umfahren. Foto: dpa/Patrick Seeger

Aachen Am Montagabend geschah am Hansemannplatz in Aachen ein Verkehrsunfall. Die Polizei bittet den ortskundigen Verkehr den Bereich weiträumig zu umfahren.