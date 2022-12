Gasaustritt in Lichtenbusch : Verkehrsstörungen am A44-Grenzübergang möglich

Verkehrsstörungen am A44-Grenzübergang möglich

Gasaustritt in Lichtenbusch

Lichtenbusch Rund um den Grenzübergang Lichtenbusch kann es wegen Gasaustritts im Alten Zollgebäude derzeit zu Verkehrsstörungen kommen.

Wegen Gasaustritts im Alten Zollgebäude an der deutsch-belgischen Grenze in Lichtenbusch (auf belgischem Hoheitsgebiet) kann es gegenwärtig zu Verkehrsstörungen kommen. Das teilte die Aachener Polizei am Freitagvormittag mit. Laut Autobahnpolizei Köln war kurzzeitig über eine Sperrung der Autobahn 44 nachgedacht worden. Das sei jedoch nicht mehr notwendig, hieß es.