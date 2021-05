Ölspur auf der Straße : Verkehrsstörung in Aachen-Haaren

Verkehrsstörung in Aachen-Haaren

Aachen In Haaren muss eine größere Ölspur beseitigt werden. Die Polizei bittet, bestimmte Straßen für den Zeitraum der Reinigung zu meiden.

Aufgrund einer größeren Ölspur in Aachen Haaren werden am Mittwochvormittag Reinigungsarbeiten durchgeführt, die etwa zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen sollten. Das meldete die Polizei gegen neun Uhr.