Verkehrsstörung an der Roermonder Straße

Grund für die Störung am Montagmorgen ist eine defekte Ampel (Symbolbild). Foto: Colourbox

Aachen Wegen einer defekten Ampel kommt es auf der Roermonder Straße in Aachen-Richterich am Montagmorgen zu Störungen.

Wegen einer defekten Ampel kommt es im Bereich Roermonder Straße/Kohlscheider Straße in Aachen-Richterich zu Störungen und Staus. Die Ampel in Höhe der Straße Uersfeld zeigt dauerhaft rot an, für die Fußgänger ist dauerhaft grün.