Industrie- und Handelskammern machen Druck : Verkehrsmisere: Wirtschaft im Rheinland winkt mit dem Zaunpfahl

Voll, voller, NRW: Schon heute ist Nordrhein-Westfalen Stau- und Transitland Nr 1. Und Prognosen sagen eine Zunahme allein des Straßenverkehrs bis 2050 um 50 Prozent voraus. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen/Düsseldorf Gesperrte Brücken, Stillstand auf den Autobahnen, gekappte Schienenwege, Engstellen im Rhein: das Rheinland, Stauregion Nr. 1 in Deutschland, steuert in Richtung Verkehrskollaps. Die Wirtschaft erhöht jetzt den Druck auf die Politik. In einem Positionspapier haben die Industrie- und Handelskammern aufgeschrieben, wie kritisch die Lage ist. Und was dringend anders werden muss.

Das Rheinland ist mit knapp neun Millionen Menschen einer der größten europäischen Ballungsräume und ein Verkehrshotspot – und chronisch überlastet: 1130 Kilometer Autobahnen, 683 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke Schiene, mehr als 77 Millionen Tonnen Güterumschlag der Häfen und fast 40 Millionen Passagiere an den Flughäfen Düsseldorf, Köln und Weeze pro Jahr zeigen die Dimensionen.

Und das ist erst der Anfang: Bis Mitte des Jahrhunderts sagen Prognosen einen Zuwachs von gut 50 Prozent auf der Straße und um ein Drittel auf der Schiene voraus. Zugleich ist der Zustand vieler (Straßen-)Bauwerke kritisch: Die sieben Kammern hatten im Frühjahr, gestützt auf eine Untersuchung der RWTH Aachen, aufgelistet, dass von den rund 6500 Brücken im Rheinland rund 1000 Bauwerke so marode sind, dass sie in puncto Traglast die beiden schlechtesten Noten erhalten hatten.

Die Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer von der IHK Aachen und Gregor Berghausen von der IHK Düsseldorf stellten am Mittwoch in Aachen stellvertretend für die IHK-Initiative Rheinland (IIR) das „Verkehrsleitbild Rheinland 2023“ vor. „Unsere Verkehrswege sind seit Jahren chronisch unterfinanziert“, sagte Bayer. Addiert man die fehlenden Finanzmittel der Jahre 2012 bis 2023, ergibt sich nach Schätzung der Kammern eine Finanzierungslücke von mehr als 45 Milliarden Euro. „Die Budgets müssen angesichts der maroden Infrastruktur deutlich aufgestockt und primär für deren Erhalt und Ausbau genutzt werden.“ Dabei müssten auch die steigenden Baukosten berücksichtigt werden und Projekte stärker priorisiert werden.

Besser bezahlen

Aber mit mehr Geld allein ist es nicht getan. „Der Fachkräftemangel setzt auch unserer Infrastruktur zu. In NRW fehlen etwa zahlreiche Ingenieurinnen und Ingenieure, die für Planungen und Baubegleitungen unabdingbar sind, oder Juristinnen und Juristen, die sich um die Auftragsvergabe kümmern“, sagt Bayer. Die Arbeitsplätze in den Planungsbehörden müssten attraktiver werden. Dazu gehört nach Ansicht der Kammern auch eine bessere Bezahlung, um mit den Gehältern in der Industrie Schritt halten zu können.

Dabei zeigte ein Infrastrukturbericht der IIR schon 2016, dass ein Fünftel der Bundesautobahnen und ein Drittel der Bundesstraßen in einem schlechten baulichen Zustand ist. „Der Ausbau unserer Infrastruktur dauert meist mehrere Jahrzehnte“, kritisieren die Kammern. „Wir müssen die Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten mindestens halbieren“, bekräftigt Bayer. „Das Planungsrecht, das wir uns gönnen, passt nicht mehr in die Zeit.“

So sollte etwa die Planfeststellungspflicht bei Ersatzbauwerken entfallen. „Da, wo jahrzehntelang etwas stand, kann im selben Umfang neugebaut werden“, sagt Bayer. „Die Verwaltung müsste, wie in der Wirtschaft üblich, verbindliche Fristen für die Bearbeitung der Anträge einhalten“ und bei der Termin- und Projektsteuerung besser werden.

Für Heinz Johannes Hintzen vom gleichnamigen Eschweiler Logistiker zeigt das Beispiel der inzwischen teilgesperrten A544 in Aachen, dass bei der Straßensanierung zu wenig vorausgedacht wird. „Man muss vorausschauender planen, und nicht erst warten, bis der worst case eintritt.“ Am Geld dürfte es seiner Ansicht nach nicht scheitern – wenn denn die Einnahmen aus der Mineralölsteuer, die Lkw-Maut oder der Kfz-Steuer, anders als heute, ausschließlich für Straße und Schiene verwendet würden.

Den Rhein klimafest machen

Probleme gibt es allerdings nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf dem Wasser. Nordrhein-Westfalen ist Binnenschiffsland Nr. 1 in Deutschland. „Die Wasserstraßen sind der einzige Verkehrsträger, der noch freie Kapazitäten hat“, sagt Gregor Berghausen. Mehr als die Hälfte des Güterumschlags auf dem Wasser findet in NRW statt – rund 110 Millionen Tonnen jährlich, was der Ladekapazität von etwa 4,5 Millionen Lkw entspricht.

„Neben der Tatsache, dass die Binnenschifffahrt wesentlich dazu beiträgt, den Transport von Gütern auf den Straßen zu reduzieren, ist das System Wasserstraße für die regionale Industrie ein wesentlicher Standortfaktor“ – ein System, das allerdings „stiefmütterlich behandelt“ werde, kritisiert Berghausen. 80 Prozent der Binnenfahrschiffe nutzen den Rhein. Jetzt komme es darauf an, den Strom, der vor allem im vergangenen Hitzesommer wochenlang wegen Niedrigwassers kaum noch zu befahren war, klimafest zu machen.

„So kann es nicht weitergehen“, sagt auch Gerd Deimel vom Beratungsbüro C2I aus Leverkusen. Insbesondere die Chemiestandorte seien auf die Anlieferung von Rohstoffen auf dem Wasserweg angewiesen. „Das ist heute oft nicht mehr planbar.“ Allein zwischen Mittel- und Niederrhein gebe es 16 Engstellen, die für Binnenschiffer bei niedrigen Pegelständen zum Problem werden können – aber die Beseitigung dauere viel zu lange, kritisierte Deimel.

Nicht nur am Rhein, auch entlang des großen Kanalnetzes in NRW gibt es Probleme zuhauf. Der Zustand vieler Schleusen und Wehre sei „desolat“, sagt Experte Deimel. Das IHK-Papier fordert unter anderem, das Abladen zu verbessern und Brücken zu heben, damit sie von höher beladenen Containerschiffen passiert werden können.

Von der Schiene gekappt

Die Schiene im Rheinland ist ein weiteres Dauerproblem. Die Kammern drängen darauf, den Bau der dritten Gleise zwischen Aachen und Köln sowie Oberhausen und Emmerich zu beschleunigen, um die Anbindung an die ZARA-Häfen – Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam – zu verbessern. Vor allem das Baustellenmanagement müsse besser werden, „damit wichtige Standorte während der Baumaßnahmen nicht vollständig vom Schienennetz abgeschnitten werden“, sagt der Düsseldorfer IHK-Hauptgeschäftsführer Berghausen. Eine Beobachtung, die auch Deimel bei Chemieparks am Rhein immer wieder macht.

Im Luftverkehr sieht die Kammerinitiative ebenfalls Handlungsbedarf. „Die Flughäfen brauchen Entwicklungsmöglichkeiten durch eine an die Runway-Kapazität angepasste Genehmigung in Düsseldorf und einen Fortbestand der Nachtflugregelung in Köln/Bonn über 2030 hinaus.“ Der Einsatz leiserer Maschinen und moderner Anflugverfahren sei wichtig, um den Schutz von Anwohnern vor Fluglärm zu gewährleisten.

Beim Thema Emissionen setzt sich Michael F. Bayer für mehr Gewerbeflächen entlang der Hauptverkehrstrassen, also etwa der Autobahnen, ein. Standorte für Produktion und Logistik abseits von Wohngebieten reduziere die Belastung der Bürger durch Lärm und Schadstoffe und sei ein gutes Argument für die Suche nach potenziellen Investoren, sagt der Aachener IHK-Chef.

„Wir erwarten erhebliche Veränderungen“

Bleiben noch zwei weitere Punkte. „Unsere Innenstädte müssen langfristig gut erreichbar sein, denn eine starke Wirtschaft in urbanen Räumen floriert, wo der Verkehr stadtverträglich und umweltfreundlich gedacht wird“, betont Bayers Düsseldorfer Kollege Berghausen. Die Städte müssten für gewerblichen Verkehr erreichbar bleiben. Ebenso wichtig sei es, neue Mobilitätsformen mit den etablierten Verkehrsträgern in Einklang zu bringen.

Emissionsfreier Wasserstoff kommt bei der Energiewende nach Einschätzung von Bayer eine Schlüsselrolle zu. „Die enormen Mengen an Wasserstoff, die für die Transformation unserer Wirtschaft benötigt werden, können nicht nur im Rheinland produziert werden. Wichtige Partner werden Belgien und die Niederlande mit ihren Häfen Antwerpen und Rotterdam als Wasserstoffdrehscheiben für die Metropolregion Rheinland sein.“