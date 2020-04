Arbeiten an Versorgungsleitungen : Verkehrsführung auf dem Adalbertsteinweg ändert sich

Aachen Autofahrer müssen sich ab Donnerstag in dem Teilstück Adalbertsteinweg bis zur Ecke Aretzstraße für mehr als eine Woche auf eine deutlich andere Verkehrsführung einstellen. Der Netzbetreiber Regionetz erneuert seit Anfang März nach einem Wasserschadens die Versorgungsleitungen.

Für die letzte Bauphase werden alle Fahrspuren in diesem Teilstück auf dem Adalbertsteinweg in Richtung Kaiserplatz auf Höhe der Einfahrt zum Parkhaus des Justizzentrums auf einer Fahrspur zusammengeführt. Diese verbleibende Spur wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Damit das gelingen kann, wird der linke Fahrstreifen stadtauswärts in Richtung Brand auf Höhe der Kongressstraße gesperrt. Alle Fahrzeuge werden auf einer Spur am Justizzentrum vorbeigeführt.