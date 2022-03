In der Aachener Pontstraße : Verkehr muss wegen Taxibrand umgeleitet werden

Aachen Wegen eines brennenden Taxis muss der Verkehr auf der Pontstraße umgeleitet werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Wegen eines Taxibrands in der Pontstraße in Aachen wird der Verkehr aus nördlicher Richtung am Mittwochnachmittag bis auf Weiteres vor dem Ponttor in Richtung Saarstraße umgeleitet.