Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Fernwärmeleitungen : Großbaustellen rund um die Jülicher Straße

Großbaustellen rund um die Jülicher Straße: Der erste Bauabschnitt hat nun in der Joseph-von-Görres-Straße begonnen, die jetzt für den motorisierten Verkehr voll gesperrt werden muss. Es folgen weitere Bauabschnitte auf der Jülicher Straße und später am Prager Ring. Foto: Harald Krömer

Aachen Die Großbaustelle rund um die Jülicher Straße in Aachen nimmt Fahrt auf. Der erste Bauabschnitt hat in der Joseph-von-Görres-Straße begonnen, die voll gesperrt werden muss. Es folgen weitere Bauabschnitte auf der Jülicher Straße und später am Prager Ring.