Verfolgungsjagd in Laurensberg : Flucht vor Polizei in geklautem Auto

Flucht vor Polizei in geklautem Auto

Verfolgungsjagd in Laurensberg

Aachen Die Polizei wollte in der Nacht einen zu schnell fahrenden Autofahrer kontrollieren, der sich daraufhin eine kurze Verfolgungsjagd durch Laurensberg mit den Beamten lieferte. Wie sich herausstellte, war der Mann für die Polizei kein Unbekannter.

In der Nacht auf Montag wollte eine Polizeistreife ein Auto in der Schloss-Rahe-Straße in Laurensberg kontrollieren. Es hatte die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen, weil es mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit abgebogen war.