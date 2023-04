Amphetamin im Kofferraum : Verfolgungsjagd auf der A4: Drogenschmuggler in Broichweiden gestoppt

Über elf Kilogramm Amphetamin hat die Polizei beschlagnahmt. Foto: Bundespolizei

Aachen Ein Drogenschmuggler aus den Niederlanden flüchtete mit elf Kilogramm Drogen im Kofferraum auf der A4 von Aachen bis nach Eschweiler. In Höhe Broichweiden konnten die Beamten den Mann stoppen.

Am Donnerstagabend hat eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und der Königlichen Marechaussee, der niederländischen Militärpolizei, in Aachen einen Drogenschmuggler mit elf Kilogramm Amphetamin festgenommen. Amphetamin kommt als illegales Sucht- und Dopingmittel vorwiegend in Drogen wie Speed vor.

Der Mann aus den Niederlanden war am Donnerstag bei Aachen-Vetschau auf der A4 nach Deutschland eingereist und war der Streife der Polizisten aufgefallen. Als die Beamten den Niederländer anhalten wollten, beschleunigte der Mann sein Auto und versuchte, mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahnkreuz Aachen zu flüchten. Bei der Ausfahrt Eschweiler verließ der Mann die Autobahn und konnte dann in Höhe Broichweiden „verkehrsbedingt“, wie die Bundespolizei in einer Mitteilung schreibt, gestoppt werden.

Warum der Mann vor der Streife geflohen war, stellten die Beamten dann auch schnell fest: Im Kofferraum transportierte der Niederländer elf Kilogramm Amphetamin im Marktwert von 30.000 Euro. Die Betäubungsmittel wurden von der Polizei beschlagnahmt und der Mann nach kurzem Widerstand festgenommen.

Am Freitag wurde der Niederländer dem Haftrichter beim Amtsgericht in Aachen vorgeführt, der eine Untersuchungshaft gegen den Mann beschloss. Die weiteren Ermittlungen der Zollfahndung in Aachen dauern zurzeit noch an.

