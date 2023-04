Lehrermangel : Verein bildet Vertretungslehrkräfte in Aachen weiter

Viele Vertretungslehrkräfte in der Städteregion wünschen sich Schulungen. Foto: dpa/Johannes Wagemann

Aachen Weil immer mehr nicht ausgebildete Menschen an Grundschulen in der Städteregion Aachen unterrichten, gibt es eine Bildungswerkstatt für sie. Alles ehrenamtlich organisiert und kostenlos.

Die Vertretungslehrkräfte an den Grundschulen werden vom NRW-Schulministerium vergessen. Davon ist Matthias Kürten, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung in der Städteregion Aachen überzeugt. Auch das Handlungskonzept von NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) helfe den Menschen ohne grundständige Lehramtsausbildung an den Grundschulen nicht. Es sieht nämlich schlichtweg keine Fortbildungsmaßnahmen für sie vor. Wer hohe Anforderungen erfüllt, kann den offiziellen Seiteneinstieg machen, doch die Lehrkräfte in unserer Region erfüllen diese Anforderungen wie ein abgeschlossenes Studium mit relevantem Fach für die Grundschule nur selten, betont Kürten.

37 Prozent der Lehrkräfte sind Vertretungslehrerinnen ohne Grundschulstudium, sagt Ruth Meyering, seit zehn Jahren Leiterin des Schulamts in der Städteregion Aachen. Diese Menschen benötigten dringend Fortbildungen, sagt auch Meyering. Diese Menschen, das sind Dolmetscherinnen, Außenhandelskauffrauen oder Hotelfachfrauen. Das Problem: Sie haben keinen Anspruch auf Fortbildungen. Und daran wird das Land NRW nach derzeitigem Stand trotz aller Handlungskonzepte nichts ändern.

„Dann machen wir unsere Arbeit weiter“, sagt Klaus Spilles, ehemaliger Erster Beigeordneter in Alsdorf, SPD-Politiker, Bildungsexperte und vor allem Vorsitzender des Vereins „Partner für Bildung“. Der Verein setzt sich für Chancengleichheit ein und fördert Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Und er macht, was das Ministerium nicht bereit ist zu tun: Er schult Vertretungslehrkräfte in der „Werkstatt für Lehrkräfte ohne Grundschullehramt“. Der Bildungsdezernent der Städteregion Markus Terrodde ist stellvertretender Vorsitzender, Meyering Schatzmeisterin.

Bereits beim ersten Kurs 2018/19 nahmen 26 Vertretungslehrkräfte teil. Inzwischen haben 60 Menschen den Basiskurs und 52 den Aufbaukurs absolviert. Ein Mal pro Woche nehmen die Vertretungslehrkräfte ganztägig an den Kursen teil. „Wir haben die Kurse auf Tage gelegt, an denen die Schulen es gut verkraften können“, sagt Meyering. Die Vertretungslehrerinnen und -lehrer absolvieren den Kurs zusätzlich zu ihrer Arbeit. „Sie sind hochengagiert“, sagt Meyering. Das jedenfalls berichten die drei Referentinnen, die der Verein über die Schulaufsicht für das Projekt gewinnen konnte. Sie waren oder sind in der Lehrerausbildung tätig.

An der Werkstatt, die sich allein aus Spenden finanziert, darf teilnehmen, wer mindestens ein halbes Jahr an einer Grundschule ist. Die Schulen müssen ihr Einverständnis geben, da die Kurse, die kostenfrei sind, in die Arbeitszeit fallen. „Die Schulleitungen unterstützen das sehr“, sagt Meyering. Zwar fehle die Vertretungslehrkraft einen Tag in der Schule, aber sie lerne viel, was sonst erfahrene Kolleginnen und Kollegen an den Schulen beibringen müssen. Doch angesichts der sich zuspitzenden Lage bemerkt Meyering auch, dass die eine oder andere Schule ungern auf die Lehrkraft verzichtet, auch wenn es nur für einen Tag ist.

Einige Teilnehmerinnen würden sich wünschen, dass sie ein offizielles Zertifikat für die Teilnahme erhielten. Doch das ist rechtlich problematisch. „Wir sind dem Verein sehr dankbar“, sagt VBE-Mann Kürten, der auch Teilnehmende kennt, die sich positiv über die Werkstatt äußern. „Aber wir würden uns offizielle und anerkannte Qualifizierungsmaßnahmen wünschen, von denen die Vertretungslehrkräfte nicht nur fachlich, sondern auch arbeitsrechtlich profitieren“, sagt Kürten. Die Vertretungslehrkräfte aber können sich privat weiterbilden so viel sie möchten, an ihrer Bezahlung oder an ihrem Status ändert das nichts.

Spilles glaubt, dass dies auch ein Grund dafür ist, dass das NRW-Schulministerium einem von ihm und der SPD angestoßenen Projekt eine Absage erteilt. „Ein Vorstoß unsererseits, mit der Fernuni Hagen gemeinsam ein Angebot für Vertretungslehrkräfte anzubieten, stieß nicht auf Interesse des NRW-Schulministeriums“, sagt Spilles. Die Fernuni habe hingegen Interesse gehabt.

Das NRW-Schulministerium teilte auf Nachfrage mit, dass es selbst auch mit der Fernuni Gespräche geführt habe. „Diese zielten allerdings nicht auf eine Schulung von Vertretungslehrkräften, sondern unter anderem auf verschiedene Fragen der Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung von Lehrkräften sowie Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern ab“, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Spilles glaubt, das NRW-Schulministerium fürchte, dass geschulte Lehrkräfte sich einklagen könnten, was das Ministerium aber dementiert.

Meyering, die für die Städteregion immer wieder die Geburtenzahlen und auch die Altersstruktur der Kollegien an Schulen evaluiert, weiß, was auf die Region zukommt: mehr Kinder und weniger Lehrkräfte. Und keine Entspannung in Sicht. „Ich gehe davon aus, dass sich die Lage erst 2033 entspannen wird. Bis dahin werden 50.000 Kinder in der Region von der Situation betroffen sein“, sagt Meyering. Wenn sich in Düsseldorf nicht doch noch etwas tut.