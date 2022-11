Gastro-Szene in Aachen : Verdoppelte Pacht zwingt Restaurant „Karawane“ zum Auszug

Beliebt und besorgt: Eine neue Bleibe sucht Gastronom Majdi Sanouri mit seiner arabisch-mediterranen Küche des Restaurants „Karawane“. Foto: Robert Esser

Aachen Weil der neue Vermieter plötzlich die Pacht verdoppeln will, muss das Restaurant „Karawane“ am Roskapellchen endgültig schließen – am 58. Geburtstag von Inhaber Majdi Sanouri. Welchen Ausweg sieht der beliebte Gastronom?