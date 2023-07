36. Fußballstadtmeisterschaft : Verdient, aber nicht souverän zieht der DJK FV Haaren ins Halbfinale

Im letzten Spiel der Hauptrunde Gruppe C setzte sich der DJK FV Haaren durch. Foto: MHA/Ralf Roeger

Aachen Bei der 36. Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal waren am Mittwochabend die Rollen klar verteilt. Bezirksligist DJKFV Haaren musste sich der beiden B-Ligisten Blau-Weiß Aachen und Grün-Weiß Lichtenbusch erwehren. Wunderbare äußere Bedingungen machten auch Lust auf die dritte Halbzeit.

Von Peter Schopp

Alles andere als ein Favoritensieg wäre eine faustdicke Überraschung, so schien es im Vorfeld. Der DJK FV Haaren stieg ins Turnier bei der 36. Aachener Fußballstadtmeisterschaft ein und traf auf die Mannschaften von Blau-Weiß Aachen und Grün-Weiß Lichtenbusch. Die Haarener hatten eine tolle zurückliegende Saison gespielt, ohne den krönenden Abschluss in Form des Landesligaaufstiegs ist das aber Schnee von gestern. Die neue Saison steht kurz bevor und es bleibt abzuwarten, ob die Mannschaft von der Neuköllner Straße diesen Lauf noch einmal wiederholen kann. Der Gegner im ersten Spiel, Blau-Weiß Aachen wird hoch gehandelt in der Kreisliga B und durfte nicht unterschätzt werden. Das passierte nicht, in der 9. Minute brachte Peter Szcyrba die Haarener in Führung.

Doch das Spiel der Mannschaft von Trainer Lipka konnte ihre Überlegenheit nicht vertiefen, die Vorstöße blieben Fragmente, was van Maren prompt mit dem Ausgleich für Blau-Weiß bestrafte. Haaren blieb optisch überlegen, nahm die größere körperliche Präsenz für sich in Anspruch, konnte dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken, Blau-Weiß kam immer wieder zu befreienden Angriffen. Dann nutzte Smit eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft von Blau-Weiß, der Favorit führte etwas glücklich in der 38. Minute. Zwei Minuten später erlöste Szcyrba die Haarener mit schöner Einzelleistung, das 3:1 beendete die blau-weiße Gegenwehr.

Nach rüdem Einsteigen zog Schiedsrichter Sefa Ezgin die Rote Karte gegen Schmidt von Blau-Weiß, eine unnötige Aktion, die aber keinen Einfluss mehr auf den Ausgang des Spiels hatte. Das 3:1 hatte Bestand und Haaren durfte sich ein Spiel ausruhen, denn im zweiten Gruppenspiel der Hauptrundengruppe C traf Blau-Weiß auf Grün-Weiß, die Lichtenbuscher hatten genau hingesehen und rechneten sich kleinere Chancen aus. Nach der allseits bekannten Abtastphase verwandelte Yannick Eckstein einen Foulelfmeter zum 1:0, Lichtenbusch gab den Takt an. Nach viel Hin und Her im Mittelfeld, mit ein paar kleineren Möglichkeiten auf beiden Seiten, schloss Achtstätter einen Lichtenbuscher Angriff zum 2:0 ab. Jetzt noch einen Treffer für Grün-Weiß, und im Spiel gegen Haaren würde ein Unentschieden für das Halbfinal reichen, es wäre die erste große Überraschung der bisherigen Turnierwoche.

Im zweiten Spiel der Hauptgruppenrunde machte es Grün-Weiß Lichtenbusch nochmal spannend. Foto: MHA/Ralf Roeger

Das 3:0 fiel tatsächlich in letzter Minute, Torschütze Hofmann verbesserte die Lichtenbuscher Chancen aufs Halbfinale erheblich, das Gruppenfinale zwischen Haaren und Lichtenbusch barg also Zündstoff in sich. Haaren legte von Beginn an ambitioniert los, musste aber bis zur 10. Minute warten, ehe Szcyrba unter Mithilfe eines abfälschenden Verteidigers das 1:0 erzielte. Der Druck auf die Lichtenbuscher Defensive war hoch, Befreiung aus der Umklammerung eine Seltenheit. Haaren bemühte sich um eine Vergrößerung des Vorsprungs, einige gute Möglichkeiten blieben aber ungenutzt.

Lichtenbusch wehrte sich nach Kräften, allein die Möglichkeiten waren beschränkt. Zu groß waren die Unterschiede in Schnelligkeit, Passsicherheit und körperlichem Einsatz, ein Unentschieden wäre unverdient. Kurz vor Schluss die Erlösung, Peter Szcyrba traf zum 2:0, sein vierter Treffer an diesem Abend.