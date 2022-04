Hochgiftige Stoffe entdeckt : Verdächtige Gläser auf Aachener Recyclinghof gesprengt

Der Recyclinghof an der Kellershausstraße wurde kurzfristig gesperrt. Foto: Manfred Kistermann/MANFRED KISTERMANN

Update Aachen Auf dem städtischen Recyclinghof in Aachen sind am Mittwoch offenbar illegal abgelegte sehr giftige Substanzen entdeckt worden. Sie wurden von Spezialisten des Landeskriminalamts gesprengt.

Unbekannte haben am Morgen einen gelben Sack auf dem Recyclinghof in Eilendorf abgelegt, in dem sich Glasbehälter mit gefährlichen Stoffe befanden. Der obskure Fund wurde umgehend durch Spezialisten des Landeskriminalamts Düsseldorf untersucht.