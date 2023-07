Festnahmen in Aachen : Verdacht der Hehlerei nicht bestätigt

Polizeieinsatz vor dem Verwaltungsgebäude in der Lagerhausstraße. Es gibt vier Festnahmen. Foto: MHA/Judith Peschges

Update Aachen Nach einem spektakulären Polizeieinsatz am Mittwoch in Aachen gibt die Polizei weitere Informationen bekannt. Die vier Personen, die vorläufig festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß.

Ein spektakulärer Polizeieinsatz hat am Mittwochabend in Aachen für Aufsehen gesorgt. Wie Kathrin Goebels von der Pressestelle der Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden vier Verdächtige in der Lagerhausstraße gefasst und vorläufig festgenommen. Dabei handelte es sich um zwei Männer und zwei Frauen, die ihren Wohnsitz jeweils in Belgien haben.

Nach Polizeiangaben bestand der Verdacht, dass sie mit gestohlenen Fahrzeugen Hehlerei betrieben haben. Aus dem Polizeipräsidium Heilbronn in Baden-Württemberg sei der Hinweis gekommen, dass in Aachen ein gestohlener Wagen verkauft werden solle, so Goebels.

Gegen 17.40 Uhr am Mittwoch nahm eine zivile Polizeieinheit die Verdächtigen in der Lagerhausstraße fest. Die vier Personen hätten keinen aktiven Widerstand geleistet, so die Polizeisprecherin. Ein Fahrzeug wurde nicht weit entfernt in der Wallstraße sichergestellt.

Wie sich später herausstellte, sei das Fahrzeug, mit dem die Verdächtigen angetroffen wurden, allerdings nicht als gestohlen gemeldet worden. „Somit hat sich der Verdacht der Hehlerei nicht bestätigen können“, teilt die Polizeisprecherin am späten Donnerstagnachmittag mit. Die Verdächtigen wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Aus dem metaphorischen Schneider sind sie aber nicht. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin in „polizeilichem Gewahrsam“ bleibt hingegen das Auto. Der Grund: Die Eigentumsverhältnisse seien bisher nicht eindeutig geklärt.

In einer früheren Version hieß es, dass drei Männer und eine Frau festgenommen wurden. Diese Information hat die Polizei korrigiert. Festgenommen wurden demnach zwei Männer und zwei Frauen.

