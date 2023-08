Alemannia Aachen : Marcel Moberz muss sich erklären

AZ live vor Ort : Alemannia will den ersten Sieg in Lippstadt Nach Wuppertal ist vor Lippstadt: Alemannia Aachen will beim Auswärtsspiel am Abend erstmals „Am Bruchbaum“ gewinnen und damit den ersten Saisonsieg einfahren. Wir sind vor Ort und schauen, ob das klappt.