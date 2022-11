Bauarbeiten und Sperrung : Vennbahnweg in Teilen komplett gesperrt

Aachen Die Bauarbeiten zur Verbreiterung des Fuß- und Radwegs sind gestartet und dauern sechs Wochen. Der Vennbahnweg ist zwischen Philipsstraße und Brücke Madrider Ring für den Fuß- und Radverkehr komplett gesperrt.

Der Vennbahnweg wird derzeit auf einem rund 450 Meter langen Teilstück zwischen der Philipsstraße und einer kleinen Zufahrt am Eisenbahnweg verbreitert. Die Bauarbeiten haben am Montag begonnen und dauern rund sechs Wochen.

Eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr ist in beiden Richtungen ausgeschildert. An der Philipsstraße werden die, die zu Fuß oder mit dem Rad in Richtung Eilendorf und Brand unterwegs sind, auf den Gehweg des Eisenbahnwegs umgeleitet und von dort zur Kreuzung am Madrider Ring und weiter in die Neuenhofstraße geführt. Auf Höhe eines Wirtschaftswegs zum Vennbahnweg ist eine Baustellenampel aufgestellt, damit das sichere Queren der Neuenhofstraße garantiert ist.