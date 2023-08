Gastronomie in Aachen : Neuer Magnet für Veganer und Vegetarier

Bunt und hip: Veganes und Vegetarisches steht im neues Geschäftslokal – hier Hyseyen Doymaz mit einer Mitarbeiterin – hoch im Kurs. Foto: Robert Esser

Aachen Vegetarische Restaurants sind in Aachen dünn gesät. In diese Lücke stößt jetzt eine Neueröffnung am Aquis Plaza. Dort tut sich aber noch mehr.

Pommes frittieren ohne Fett und Öl? Burger ohne Fleisch – meist vegan, zumindest vegetarisch? Das wird jetzt am Kugelbrunnen Standard; generell sind fleischlose Restaurants in Aachen indes noch Mangelware.

Direkt neben dem Haupteingang zum Aquis Plaza in der Adalbertstraße 70 haben Manager Hyseyin Doymaz und Franchisenehmer Erol Enver jetzt das erste „VeggyGO“ eröffnet. „Wir kommen aus der Foodtruck-Szene. Diese nachhaltige Philosophie mit veganem und vegetarischem Streetfood möchten wir in feste Standorte transportieren. In Aachen fangen wir an“, sagt Doymaz. Expansion erwünscht. Dazu hat man sich einiges einfallen lassen in dem herrschaftlichen Altbau an der Ecke der futuristischen Einkaufsmall.

Für Center-Manager Gregory Hedderich ist das ein Glücksgriff. Zehn Prozent des 29.000 Quadratmeter großen Areals mit rund 130 Shops bespielen gastronomische Konzepte – weit über den integrierten Foodcourt hinaus.

Burger ohne Fleisch: Bei „VeggyGO“ wird ausschließlich mit Heißluft erhitzt; klassisches Braten ist tabu. Foto: Robert Esser

„Vegane und vegetarische Gerichte sind Megatrends. Das erhöht die Attraktivität und natürlich auch die Aufenthaltsdauer beim Shoppen; das ist klar“, sagt er. Schon in Kürze werde man auch einen Nachfolger auf der knapp 400 Quadratmeter großen Gastro-Fläche Richtung Kaiserplatz begrüßen. Aber dazu gleich noch Genaueres.

Zunächst wird – quasi direkt neben „Original Hakki’s Streetwurst“ – am Kugelbrunnen Pflanzliches gefeiert. Auf 55 Quadratmetern finden bei „VeggyGO“ die Theke mit Foodtruck-Reifen, Kühlelementen, 14 Sitzplätzen und die mit hölzernen Klappläden akzentuierte Küche Platz. Über der Foodtruck-ähnlichen Durchreiche flimmern fünf Flatscreens mit den knatschbunten Veggie-Angeboten.

Die kann man an der Theke, daneben an einem großen Touchscreen oder vorab via App bestellen. „Von der Produktion der Lebensmittel bis zur Verpackung haben wir uns komplett der Nachhaltigkeit verschrieben. Deswegen vegan und vegetarisch; deshalb ist auch die Verpackung kompostierbar; oder man nutzt unser Mehrwegsystem“, sagt Enver.

Die rein pflanzlichen Burger-Pattys aus eigener Herstellung erreichen „VeggyGO“ im schockgefrorenen Zustand. Die „Wheats“ für die Wraps und die Falafel produziert das Team selbst. Im Laden wird dann – ohne Fett – mit moderner „Air-Fryer“-Technolgie ein knusprig-saftiger Veggie-Snack daraus. Das funktioniert ähnlich wie ein Umluft-Backofen – nur eben in professioneller Gastro-Dimension.

„Es ist einfach gesünder. Die Lebensmittel werden behutsamer verarbeitet. Das Gute bleibt drin“, sagt Doymaz. „Ungesundes Frittenfett – wie in anderen Fastfood-Restaurants üblich – kommt für uns nicht in Frage“, betont er.

Noch ein Anziehungspunkt: Für Gregory Hedderich, Center-Mnager im Aquis Plaza, gewinnt die Gastronomie weiter an Bedeutung. Foto: Robert Esser

Ein paar Minuten dauert die frische Zubereitung jeweils, Gäste können sich aber auch aus der „Ready-to-go-Theke“ bedienen. Etliche Bowls wie „Flirt im Morgenland“ mit Rotkohl, Minze und Granatapfel, Wraps wie „Wild Taste of Istanbul“ mit Spinat-Tortilla, frischem Gemüse und mildem „Cig Köfte“ (natürlich ohne Fleisch) oder eben ein Rote-Beete-Hummus-Burger namens „Happy Levante“.

Das Interieur ist frisch und jugendlich; die Hinterwand strahlt in Pink, die Metallstühle sind bunt zusammengewürfelt. Außer sonntags ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. „Wir planen gerade auch einen eigenen Lieferservice mit E-Roller“, sagt Doymaz am Willy-Brandt-Platz.

Auf der anderen Seite der Mall Richtung Kaiserplatz laufen derweil die Vorbereitungen für den nächsten großen Pächter in Sachen Gastronomie. Die Fläche hatte Burgerista nach der Insolvenz im Sommer 2020 verlassen. Drei Jahre später werde es „auf jeden Fall mehr als Burger geben“, freut sich Hedderich. Der Name des Restaurants ist noch geheim; die Eröffnung steht in wenigen Wochen, im Oktober 2023, im Kalender.