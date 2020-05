E-Bike-Verleih: Vandalismus macht Velocity schwer zu schaffen

Vom E-Bike ist nur noch das Skelett übrig: Mit diesem umgebauten Velocity-Rad wurde jetzt ein Fahrer an der Hüttenstraße erwischt. Foto: Velocity/Bianca Budai

Aachen Diebstahl und Vandalismus machen dem E-Bike-Verleiher Velocity weiterhin schwer zu schaffen. Tag für Tag werden mutwillig etliche Räder kaputt gemacht und so dem Verleihsystem entzogen, sagt Bianca Budai, Leiterin des Kundenservice. Um so dankbarer ist sie für jeden Hinweis auf mögliche Übeltäter.

„Diese aufmerksamen Kunden und Passanten helfen uns enorm“, sagt Budai, „und dafür wollen wir uns ausdrücklich bedanken.“ Denn die Schäden an den Rädern und den Ausleihstationen sind erheblich und für ein junges Start-up-Unternehmen wie Velocity mit seinen 25 Mitarbeitern hoch problematisch. Oftmals werden die Räder rabiat aus den Ladestationen gerissen oder auch rausgeflext. Später landen sie verbeult und verbogen irgendwo im Gebüsch oder müssen auch schon mal aus der Wurm rausgefischt werden. „Wir wurden von diesem Vandalismus in den letzten Monaten wirklich überrumpelt, das haben wir so nicht erwartet“, meint Budai.