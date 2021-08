Sanierungsarbeiten : Vaalser Straße nur noch einspurig befahrbar

Aachen Ab dem 30. August geht’s los mit der Erneuerung der Fahrbahndecke. Die Bauarbeiten sind in drei Abschnitte unterteilt und sollen bis 9. Oktober andauern. Baustellenampel regelt den Verkehr.

Nach den Asphaltsanierungen auf der Adenauerallee und der Kurbrunnenstraße wird der Aachener Stadtbetrieb als nächstes die Fahrbahnfläche an der Vaalser Straße zwischen Vaals Grenze und der Einmündung Alte Vaalser Straße sanieren. Die Arbeiten beginnen am Montag, 30. August, sind in drei Bauabschnitte eingeteilt und werden voraussichtlich bis zum 9. Oktober abgeschlossen sein.