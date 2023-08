Überraschung in Aachen : Ein Skorpion im Reisegepäck

Bedroht, exotisch, gefährlich : Welche Tiere in der Städteregion privat gehalten werden (dürfen) Von der Schildkröte über Echsen, Spinnen, Krokodile bis zu Raubkatzen – in NRW und damit der Region haben Privatpersonen bei Haustieren viele Optionen. Aber was kommt hier tatsächlich vor?