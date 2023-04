Besondere Aktion : „Urlaub am Bushof“ soll laut Stadt einen Perspektivwechsel anstoßen

Aachen Die Stadt Aachen verlost gemeinsam mit dem Netzwerk Bushof einen ganz speziellen Stadtteil-Trip.

„Die Ressourcen dieses Gebiets sind wirklich erstaunlich“, zitiert das Presseamt Heidemarie Ernst von der Koordinationsstelle Bushof. Natürlich sehe sie auch die Belastungen, „aber ich habe gleichzeitig erleben können, wie viel Gutes es hier gibt.“ So finde sich zum Beispiel das einzige Spielgerät in der Innenstadt an einem neu geschaffenen Platz an der Alexanderstraße. So hätten sich inzwischen mehr als 35 Gewerbetreibende und Gastronomen rund um die Hotmannspief zu einer aktiven Interessengemeinschaft zusammengeschlossen, die regelmäßig Aktionen und Feste veranstalte. Auch rund um die Promenadenstraße seien die gewachsenen Nachbarschaften mit verschiedenen Veranstaltungen gestärkt worden.

Pferd und Sinfonie : Auf dem CHIO tanzen nicht nur die Pferde Wie sich Tänzerinnen an ihr Ballett mit Reitern und Pferden herantasten. Am 24. und 25. Juni lockt „Pferd & Sinfonie“ in die Aachener Soers. Jetzt gibt es Tickets.

Ab sofort kann sich laut Presseamt jeder an der Verlosung beteiligen. Interessenten müssten lediglich eine der 9000 Citycards in den Aachener Gaststätten und Kneipen mit dem Motto der Koordinationsstelle Bushof sowie der eigenen Adresse versehen und diese in den nächstgelegenen Briefkasten werfen. Online könne man über den QR-Code auf den rund 100 Plakaten, die in der Innenstadt und den Außenbezirken die Stromkästen zieren, oder über die Internetseite www.aachen.de/bushof teilnehmen. Einsendeschluss ist der 18. April. Die Gewinner der Aktion werden am 22. April im Rahmen des „Films for Future“-Festivals im Stadtsaal am Bushof ermittelt.