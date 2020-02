Kostenpflichtiger Inhalt: Upcycling : Eine Bücherstele aus... Badewannen

Vor der selbstgebauten Bücherstele steht auch eine Bank – wie die Teile der Stele stammt auch sie vom Sperrmüll. Foto: ZVA/Benjamin Wirtz

Interaktiv Aachen Frankenberg, Burtscheid, Pontstraße – Bücherstelen gibt es in Aachen einige, sowohl städtische als auch private. Ein ungewöhnliches Exemplar findet man in einem Vorgarten in der Lintertstraße: Es besteht aus zwei Badewannen.