Marktplatz überschwemmt : Gewitter ziehen durch Städteregion und Kreis Heinsberg

Der Marktplatz in Übach-Palenberg fiel am Sonntag den Wassermassen zum Opfer. Foto: Ralf Roeger

Städteregion Aachen/Kreis Heinsberg Auch am Wochenende suchten starker Regen und Gewitter die Region heim. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonntag vor Unwettern im Kreis Heinsberg und der Städteregion Aachen.

Bis etwa 17 Uhr könne es am Sonntag in den genannten Regionen zu schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen, hieß es in der Warnung, die kurz nach 17 Uhr offiziell aufgehoben wurde.