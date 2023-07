Aachen, Düren, Heinsberg : Unwettervorwarnung des Deutschen Wetterdienstes

Interaktiv Aachen, Düren, Heinsberg Der Deutsche Wetterdienst sieht eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial am Sonntagnachmittag auf uns zukommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwettervorwarnung für unsere Region herausgegeben. Demnach kann es am Sonntag von 15 bis voraussichtlich 23 Uhr auch im Raum Aachen , Düren und Heinsberg zu schweren Gewittern kommen. Sie könnten sich im Nachmittagsverlauf und am Abend von Benelux her mit heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit entwickeln – mit orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilometern sowie Hagel mit Korngrößen von etwa drei Zentimetern.

Das Unwetter entsteht nach dem bisher heißesten Tag des Jahres. Nach vorläufigen Angaben des DWD ist es am Samstag bis zu 35,7 Grad heiß gewesen. Diese Höchsttemperatur wurde in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen gemessen. So warm war es in diesem Jahr auch am 22. Juni im oberbayerischen Reit im Winkl. Besonders heiß war es am Samstag auch in Duisburg-Baerl (NRW), Weilerswist (NRW), Saarbrücken-Burbach (Saarland), Kitzingen (Bayern) und Andernach (Rheinland-Pfalz) mit jeweils 35,3 Grad. Rekordwerte wurden laut Angaben eines DWD-Medienmeteorologen vom Sonntag nicht ermittelt.