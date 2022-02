Unwetter : Schwere Stürme und Orkanböen in der Region erwartet

Spaziergänger sollten Wälder aufgrund des möglichen Unwetters am Donnerstag meiden (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Aachen/Düren/Heinsberg In der Nacht zu Donnerstag kann es in der Region zu starken Stürmen bis hin zu Orkanböen kommen. Der Wetterdienst rechnet mit Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 120 Stundenkilometer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagvormittag in einer Vorabinformation vor „rascher Windzunahme mit orkanartigen Böen oder Orkanböen“ ab Mittwochabend gewarnt. In der Nacht zum Donnerstag kann es in der Städteregion Aachen, im Kreis Düren und im Kreis Heinsberg zu Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von teils deutlich mehr als 100 Stundenkilometern kommen. Die Wetterexperten erklärten, dass Böen mit einer Stärke zehn bis zwölf auf der Beaufortskala erwartet würden. Zwölf ist der höchste Wert auf der Skala.

Zum Ende der Nacht soll der Wind vorübergehend schwächer werden. Im Verlauf des Donnerstagvormittags soll es allerdings erneut zu schweren Sturmböen bis zu orkanartigen Böen kommen, die eine Windgeschwindigkeit zwischen 90 und 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Am Abend flaue der Wind wieder ab, hieß es.

Laut dem „Eifelwetter“-Metereologen Bodo Friedrich „kommt etwas auf uns zu, dass sehr unwinterlich ist“. Er rät zu Vorkehrungen: So sollten Gegenstände auf der Terrasse, die wegfliegen könnten, wie Stühle oder Tische, sicher untergebracht werden. Außerdem solle man am besten nicht spazieren gehen, besonders nicht in Waldnähe, da mit umfallenden Bäumen zu rechnen sei.

Ob zusätzlich viel Regen fällt, ist laut Friedrich noch nicht absehbar. In der Eifel und in Teilen Belgiens könne es aber zu länger andauernden Regenfällen kommen. Genaueres könne allerdings erst Mittwoch oder spätestens Donnerstag geäußert werden.

Auch am Freitag und Samstag könne es noch windig bleiben. Der DWD weist bereits auf mögliche starke Stürme und Orkanböen in der Nacht zum Samstag hin. Es gebe ein hohes Unwetterpotential. Das Ereignis wird verbreitet erwartet, insbesondere in höheren Lagen.

(nt)