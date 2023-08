Handschellen und Pfefferspray? : Warum die Taschenlampe für das Ordnungsamt das wichtigste Arbeitsmittel ist

Daniel Smiljic kann nichts so schnell die gute Laune verderben. Deshalb nennt ihn seine Kollegin Lea Lennartz auch „Smiley“. Foto: MHA/Harald Krömer

Serie Aachen Taschenlampe, Handschellen, Pfefferspray: Wenn Daniel Smiljic fürs städtische Ordnungsamt unterwegs ist, ist er für alle Eventualitäten gewappnet. Zurück an den Schreibtisch will er nicht.

Wenn Daniel Smiljic in der City unterwegs ist, ist das nächste „Hallo“ nicht weit. Ein Gruß hier, ein freundliches Nicken da. Ob von der Gastronomin, dem Kommunalpolitiker oder dem leicht verlottert aussehenden Mann, der in der Fußgängerzone auf dem Boden sitzt und darauf hofft, dass Passanten ihm ein paar Geldmünzen in den Papierbecher werfen. Smiljic kennt sie alle.

Das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer viel auf der Straße unterwegs ist, wird von vielen Menschen erkannt. Und Smiljic ist den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Oder die ganze Nacht, das sogar am liebsten. Wenn es der Einsatzplan erlaubt.

Seit rund fünf Jahren arbeitet der 29 Jahre alte Aachener beim Ordnungsamt. Am Schreibtisch sitzen und Daten am Computer bearbeiten? Das ist nicht sein Ding. „Ich möchte nicht nur auf dem Bürostuhl sitzen“, sagt Smiljic, der eine kaufmännische Ausbildung hinter sich hat und auch dadurch gemerkt hat, dass er in den Außendienst gehört.

Taschenlampe, Handschellen, Pfefferspray. Dazu schnittfeste Lederhandschuhe und eine schutz- und stichfeste Schutzweste. Die Ausrüstung der Beschäftigten des Ordnungsamtes macht was her. Das wichtigste Arbeitsmittel? Ganz klar, die Taschenlampe, sagt Smiljic. „Mit Abstand!“. Manchmal sei das gezielte Leuchten von außen durchs Fenster die einzige Möglichkeit, mit der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemerkbar machen können, wenn die Musik in einer Wohnung mal wieder besonders laut aufgedreht wurde und die Nachbarn mit der Hoffnung auf Ruhe die städtischen Kräfte alarmiert haben.

Fälle von Ruhestörungen gehören zu den klassischen Einsätzen der Ordnungskräfte, vor allem in den späten Abendstunden. In den zurückliegenden Sommern mussten Smiljic und seine Kollegen in lauen Nächten nahezu täglich in den Westpark ausrücken, um laut feiernde Menschen zur Räson zu bringen. In diesem Jahr sei das kaum vonnöten gewesen. Smiljic und seine Kollegen sprechen vom „ruhigsten Sommer seit Jahren“ – zumindest in dieser Hinsicht.

Genug zu tun haben Smiljic und seine Kollegen an diesen letzten Sommertagen des Jahres dennoch. „Das Coole an diesem Job ist, dass man nie weiß, was passieren wird“, sagt Smiljic. Das Spektrum reicht von rauchenden Minderjährigen über aggressive Bettler bis hin zum entlaufenen Hund, der eingefangen werden muss. Die Wetterlage wirke sich zudem stark auf das jeweilige Einsatzaufkommen aus, sagt der 29-Jährige. Je mehr Menschen in der Stadt unterwegs seien, desto größer sei das Konfliktpotenzial. Während im Sommer „Hochsaison“ sei, herrsche im Winter an manchen Tagen fast schon „tote Hose“.

Ruhig ist es auch noch an diesem Nachmittag, kurz nach Beginn der Spätschicht um 17 Uhr. Ein Blick aufs Diensthandy zeigt: keine aktuellen Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern. Also können Smiljic und seine Kollegin Lea Lennartz, 24, mit der er an diesem Tag im Einsatz ist, ihre Tour in der Adalbertstraße starten. Die Ordnungskräfte sind mindestens zu zweit unterwegs. Allein sei das Gefahrenpotenzial dann doch zu groß, sagt Smiljic, der Aachen grundsätzlich als „relativ friedliche Stadt“ bezeichnet. „Wer etwas anderes behauptet, sollte vielleicht mal nach Frankfurt gehen.“

Die Beschäftigten des Aachener Ordnungsamtes sind immer mindestens zu zweit unterwegs. Foto: MHA/Harald Krömer

Und so verläuft auch der erste „Fall“ dieser Schicht ziemlich unaufgeregt. Im Rahmen einer Jugendschutzmaßnahme spricht Smiljic zwei junge Frauen an, die mit dem alten „Lust for Life“ im Rücken auf einer Bank sitzen und rauchen. „Guten Tag, wie alt sind Sie denn?“ – „18.“ – „Dürfte ich bitte den Ausweis sehen?“ Das angegebene Alter stimmt mit dem Geburtsjahr im Ausweis überein. Noch ein paar freundliche Worte. Fall erledigt. Weiter geht’s.

Dass der Ton auf der Straße gegenüber Ordnungskräften zunehmend rauer werde, hört man immer wieder. Smiljic selbst empfindet seinen Job in dieser Hinsicht jedoch nicht als besonders belastend. Es gebe zwar die fünf bis zehn Prozent der Menschen, die ihn nur deshalb nicht leiden könnten, weil er eine Uniform des städtischen Ordnungsamtes trägt, in den allermeisten Fällen verliefen die Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern jedoch friedlich. „Ich versuche immer freundlich auf die Menschen zuzugehen. Schließlich haben wir es nicht mit schweren Straftaten zu tun, sondern mit Menschen, die Ordnungswidrigkeiten begehen.“ Dazu passt auch Smiljic‘ Spitzname im Team: Smiley.