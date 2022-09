Baustelle Theaterstraße : Unterspülung nicht auszuschließen

Aachen Eine Absperrung auf der Theaterstraße irritiert Anwohner und Autofahrer. Doch für die Baustelle ohne Bauarbeiter gibt es einen Grund.

Eine Baustelle ohne Bauarbeiter führt seit Anfang der Woche zu erheblichen Behinderungen und Staus auf der Theaterstraße in Aachen . Autofahrer und Busfahrgäste werden sich noch ein Weilchen damit abfinden müssen.

Grund ist der Schaden an einem Hauptkanal, wie Vanessa Grein, Pressesprecherin der Aachener Regionetz, auf Anfrage mitteilt. Zwei Fahrspuren in Mittellage sind daher schon am Montag abgesperrt worden.