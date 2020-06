Festnahme : Unter Drogeneinfluss mit Messer zugestochen und randaliert

Als die Polizei ihn antraf, hielt der Täter das Messer noch in der Hand (Symbolbild). Foto: Colourbox

Aachen Ein polizeibekannter Simmerather hat am Sonntagabend unter Drogeneinfluss versucht auf einen 26-Jährigen mit einem Messer einzustechen. Der Mann wurde nur knapp von seiner Begleiterin gerettet. Bei der späteren Festnahme durch die Aachener Polizei wehrte sich der Täter vehement.

Zwischen dem Simmerather und dem 26-Jährigen kam es gegen 19.40 Uhr auf der Goerdelerstraße in Aachen zu Streitigkeiten. Diese eskalierten, so dass der 27-jährige Täter versuchte, mit einem Messer auf den Mann einzustechen. Seine Begleiterin zog ihn jedoch in letzter Sekunde zur Seite.