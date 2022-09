In Aachen erwischt : Unter Drogeneinfluss auf gestohlenem Roller unterwegs

Eine Polizeistreife hielt den Mann an der Zeppelinstraße an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Aachen Bei einer Verkehrskontrolle ist ein 40 Jahre alter Mann in Aachen mächtig in Erklärungsnöte geraten. Er war unter Drogeneinfluss auf einem gestohlenem Roller unterwegs.

Ein Rollerfahrer ist bei einer Kontrolle am vergangenen Freitagmorgen, 16. September, mächtig in Erklärungsnöte geraten. Wie die Polizei Aachen am Montag berichtet, hatte eine Streife den Mann gegen 8.30 Uhr in der Zeppelinstraße angehalten.