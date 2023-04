Reaktionen aus der Leserschaft : Unsere Leser kritisieren vor allem „schlafende“ oder „schläfrige“ Baustellen

Auch das gibt es: Die Regionetz meldet, dass die Erneuerung der Versorgungsleitungen in Haaren zwei Wochen früher als geplant fertiggestellt wird, die Durchfahrt soll ab 24. April wieder freigegeben werden. Foto: MHA/Manfred Kistermann

Aachen Die Reaktionen auf das Thema Straßenbaustellen in Aachen und unser Frage-Antwort-Stück sind gewaltig. 380 Baustellen aktuell, viele Staus – das sorgt für Kritik. Aber nicht nur. Beteiligen Sie sich an der Debatte!

Das Thema Straßenbaustellen erregt die Gemüter in Aachen. 381 werden aktuell (am Stichtag 12. April) von Stadt und Regionetz registriert, rund 3500 sollen es im ganzen Jahr sein, davon auch aufgrund strenger Gesetzeslage 1200 in Vollsperrung.

Aufreger Baustellen wegen der Fülle der Maßnahmen, wegen der vielen Umleitungen, wegen der Staus, wegen der langen Bauzeiten: Das ist eine These, die sich leicht belegen lässt. Aktuell geht das problemlos, denn die Resonanz auf unseren zweiteiligen Fragen-und-Antworten-Katalog zum komplexen Baustellen-Thema ist sehr groß.

Der Aufforderung, uns ihre Gedanken, Erlebnisse und ihre Haltung zur Baustellen-Fülle und -Koordination zu schreiben, sind viele Leserinnen und Leser nachgekommen. Im Nachgang folgen einige markante Sätze aus den zahlreichen, zum Teil sehr ausführlichen Zuschriften – auch mit der Bitte um Verständnis, dass nicht alle Rückmeldungen hier Berücksichtigung finden können.

Interessant ist das Ergebnis der nicht-repräsentativen Umfrage, die wir in der Online-Berichterstattung auf unserer Webseite in den beiden Berichten eingerichtet haben. Hier wurden – bis Dienstag, 14 Uhr – 475 Stimmen zur Frage „Haben Stadt und Regionetz die Baustellen in Aachen im Griff?“ abgegeben: 71 Prozent sagen: „Nein, das funktioniert überhaupt nicht“; 11 Prozent sind der Meinung: „Ja, das läuft bei all den Unwägbarkeiten doch gut“ und 18 Prozent sagen: „Grundsätzlich ja, aber Verbesserungspotenzial gibt es immer.“

Die Leserzuschriften stimmen grob mit dem Umfrage-Bild überein, die Mehrzahl der Zuschriften ist kritisch bis sehr kritisch, einige auch polemisch, andere schreiben von Verständnis und sogar Lob. Das Thema polarisiert.

Als großes Ärgernis wird nach Auswertung der Zuschriften von vielen Aachenerinnen und Aachenern empfunden, dass – gefühlt, viele – Baustellen eingerichtet werden, aber über längere Zeit ruhen oder nur schleppend vorangehen. Lutz Vogt sieht es so: „Die Ausführungen legen den Schluss nahe, dass bei der Baustellen-Misere schwerpunktmäßig ein Managementversagen vorliegt in Kombination mit einem Fachkräfte-Mangel. Wenn man als Betroffener sich noch traut, nach Aachen zu fahren, dann ist festzustellen, dass die Baustellen ,großzügig‘ zu den ,Fahrbahnresten‘ abgegrenzt sind. Außerdem handelt es sich häufig um ,schlafende‘ beziehungsweise ,schläfrige‘ Baustellen. Denn wenn überhaupt sporadisch Gerätschaft vorzufinden ist, dann kann man keine oder nur wenige tätige Bauarbeiter sehen.“

Hannelore Flamm schreibt: „Baustellen sind für alle Verkehrsteilnehmer ärgerlich, aber nötig. Nötig sind auch Arbeit und Arbeiter auf den Baustellen. Ärgerlich ist jedoch, dass auf den meisten Baustellen keiner arbeitet und somit kein baldiges Ende der Sperrung beziehungsweise des Ärgernisses zu erwarten ist.“

Leo Prümmer ergänzt: „In Aachen läuft das völlig chaotisch! Wenn zumindest die kleinen Baustellen, bei denen es heißt ,Loch auf, oft nur ein Quadratmeter, Absperrung aufgestellt, und es rührt sich wochenlang nichts‘ verhindert würden. Die Stadt muss Auflagen erteilen: Ohne Zusage des Verursachers, das Loch schnellstmöglich zu schließen (Fristansage erforderlich), darf keine Genehmigung erteilt werden.“

Wolfgang Westerkamp geht ins Detail: „Den Artikel habe ich mit Interesse gelesen, jedoch keine Antwort auf meine Frage erhalten, warum die Kanalbaumaßnahme in der 600 Meter langen Salierallee neun Jahre gedauert hat.“

Helga Georg hat wie viele Leserinnen und Leser die Berichte mit Interesse gelesen und sagt: „Vielen Dank, dass Sie das Thema einmal umfassend aufgreifen. Das trägt sicher auch dazu bei, etwas Aufgeregtheit aus der Diskussion herauszunehmen. Vor allem was die A544 anbelangt, wird doch viel zu schnell ein Chaos-Szenario entwickelt. Ich habe großes Vertrauen in die handelnden Akteure. Und: Wenn man den Autoverkehr in der Stadt weiter konsequent auf das Notwendige reduziert, sind die zur Sanierung der Infrastruktur wichtigen Baustellen auch kein größeres Problem mehr.“

Petra Fischer spitzt zu: „Wenn man alles zusammen betrachtet – wie es der Artikel in ganzer Komplexität darstellt –, möchte man vorschlagen, die Stadt für zwei Jahre abzuriegeln und alles fertig zu bauen. Allein, so geht das nicht, weil Menschen hier arbeiten, einkaufen, essen gehen wollen etc. Eine Freundin hat versucht, von Vaalserquartier zur Pontstraße durchzukommen, landete mehrfach in Sackgassen, musste in der Jesuitenstraße parken und einen anstrengenden Fußweg in Kauf nehmen. Wenn ich Tourist wäre, ich käme einmal und nie wieder.“ Ihr Vorschlag: „Aufhören, die Lage aus ideologischen Gründen zu verschärfen! Schluss mit Reallabors und Protected Bike Lanes! Und den Templergraben öffnen. Ach ja, und die Realität akzeptieren, dass Pendler nun mal nicht 30 Kilometer auf dem Fahrrad anreisen.“

Edgar Jordans hat noch ein Detail festgehalten: „Sehr interessante Berichterstattung! Meiner Beobachtung nach werden die Baustellen auch durch städtische Aufsichtsbehörden nicht überwacht. Es geht um Arbeitsschutz! An der Baustelle Jakobstraße bei den Erdarbeiten/Kanalbau trugen Mitarbeiter in der Baugrube keinen Helm. Das gleiche Bild jetzt an der Baustelle Haarbachtal: wieder Mitarbeiter ohne Helm.“

Georg Hansen vertritt wie andere auch die Auffassung, dass die Stadt mit aktuell 380 Baustellen überfordert ist. Und zur Berichterstattung hält er fest: „Ihr Artikel war sehr high level und dadurch hatte jeder recht. Ehrlich gesagt, dass war ganz nett zur Information, aber interessiert mich überhaupt nicht, wer warum wieso und überhaupt die Baustellen beauftragt. Tatsache ist, dass die Stadt die Kontrolle aus eigenem Verschulden verloren hat und mit immer mehr Baustellen die Stadt in ein Chaos verwandelt. Wenn die Stadt sich vom Land oder anderen Behörden übergangen fühlt oder in der Entscheidung eingeschränkt wird, dann soll sie dagegen vorgehen.“

Ganz anders bewertet es Miriam Kessel, die als Pendlerin täglich nach Aachen fährt: „Mir hat die Berichterstattung gezeigt, wie komplex die Lage in der Koordination der Baustellen ist und was alles berücksichtigt werden muss und wer alles mitredet und seine Rechte einfordert.“ Vor dem Hintergrund, so schreibt sie, „kann man nur Respekt vor der Arbeit der Koordinatoren haben. Verständnis und Geduld sind die richtige Reaktion.“

Aus eigener Erfahrung mit einer Baustelle vor der Haustür formuliert Klaus-Georg Geller eine Reihe von Aufforderungen an Stadt und Regionetz. Unter anderem heißt es bei ihm: „Anwohner und Eigentümer sollten stets informiert werden, bevor unmittelbar am Haus Arbeiten stattfinden. Stawag/Regionetz GmbH/ E.V.A. sollten ein stets zu aktualisierendes ,Baustellenkataster‘ mit namentlicher Auflistung der verantwortlichen Personen führen. Die Störstelle sollte unmittelbar Zugriff auf diese Datei haben.“ Und: „Die Zuständigkeit sollte nach außen für den Bürger klar kommuniziert sein. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter in den oben genannten Firmengruppen diese Zuständigkeiten selbst nicht kennen. Das Weiterschieben von Zuständigkeit zu Zuständigkeit kostet wertvolle Zeit, in der Schäden sich stark vergrößern können.“