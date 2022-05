Vor der Landtagswahl : Unser Wahlforum aus Aachen hier live ab 19 Uhr

Aachen Insgesamt 16 Direktkandidatinnen und -kandidaten aus Aachen wollen in den Düsseldorfer Landtag ziehen. Beim Wahlforum unserer Zeitung haben Sie heute Abend ab 19 Uhr die Gelegenheit, über unsere Homepage live mit dabei zu sein.

In Aachen treten insgesamt neun Parteien mit Direktkandidaten an. Da die Stadt in zwei Wahlkreise aufgeteilt ist – grob gesagt Nord und Süd – kommt eine ziemlich lange Liste an Bewerberinnen und Bewerbern zustande. Für Wahlkreis 1 (Nord) treten an: Holger Brantin (CDU), Jan van den Hurk (SPD), Claudia Cormann (FDP), Astrid Vogelheim (Grüne), Sunaja Baltic (Die Linke), Ingo Körbel (Die Basis), Tobias Molitor (Die Partei) und Paul Vossiek (Liberale Demokraten).