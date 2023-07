Alemannia-Trainer Helge Hohl : „Uns werden viele Widerstände in dieser Saison begegnen“

Als Frank Schmidt seine Autobiografie begann, war noch nicht absehbar, dass er keinen besseren Zeitpunkt für seine Memoiren hätte finden können. Der Trainer des 1. FC Heidenheim startete sein Projekt in der 2. Liga, aber am Ende der Saison und somit am Ende des Buches stand der Aufstieg in die Bundesliga. „Unkaputtbar“ ist der Titel, es charakterisiert den Trainer und seinen Club, die eine grandiose Erfolgsgeschichte gemeinsam geschrieben haben. Der 49-Jährige ist längst der Rekordtrainer im deutschen Fußball, seit 16 Jahren arbeitet er auf der Ostalb. Sein Buch hat viele Aachen-Bezüge, er hat mit der Alemannia als Kapitän seine prägendste aktive Zeit erlebt, sagt er. Deswegen war es ein naheliegender Impuls, Trainer Helge Hohl einige Schmidt-Gedanken vorzulegen. Unser Redakteur Christoph Pauli hat sich mit dem 31-Jährigen getroffen.

Kennen Sie die Autobiografie?

Helge Hohl: Tatsächlich hat mein Co-Trainer Gabriele di Bendetto das Buch schon gelesen, mir darüber nur Positives berichtet. Dementsprechend überlege ich jetzt, es mir auch zuzulegen.

Schmidt hat sein Buch mit „Unkaputtbar“ überschrieben, weil es „unser Spiel, unsere Leidenschaft, unser Selbstverständnis beschreibt“, sagt er. Was wäre ein gutes Adjektiv für Ihr Team?

Hohl: Ich glaube, dass wir in dieser Saison eine hohe Widerstandsfähigkeit brauchen. Uns werden ganz, ganz viele Widerstände begegnen. Ob das motivierte Gegner sind, ob das vielleicht eigene Verletzungen sind, ob das auch mal die eine oder andere Niederlage ist, wir müssen dann dementsprechend nicht die Geduld verlieren. Das Thema Ruhe bewahren wird für uns ganz entscheidend werden.

Schmidt beschreibt sich etwas nerdig, weil er von morgens bis abends nur an das Spiel vom Wochenende denkt. Gibt es eine Parallele?

Hohl: Ja, es ist schwer, auch im Privatleben, aus diesem Kreislauf Fußball rauszukommen. Man macht sich permanent Gedanken, die nicht nur taktischer Natur sind. Wie geht man das nächste Training an? Mit welchem Spieler hat man die Woche schon gesprochen? Wo sind noch Einzelgespräche sinnvoll? Wie war die Belastungsteuerung? Loslassen vom Fußball ist schwierig, das kann ich sogar manchmal nachts nicht. Ich glaube, dass meine Freundin und mein kleiner Sohn auch schon ein bisschen genervt sind, dass ich nicht immer aus der Fußballwelt rauskomme. Aber es gehört auch bei uns Trainern dazu.

Das Schlimmste seien die Montage, weil dann der nächste Wettkampf noch so weit weg sei, findet Schmidt.

Hohl: Das empfinde ich auch, wir leben ja alle für den Wettkampf. Wenn ich jetzt an unser Spiel am Freitag denke, dann bekomme ich Gänsehaut. Dafür trainiert man die ganze Woche, dafür bereitet man sich vor. Und man ist natürlich auch immer gespannt, inwieweit die Vorbereitung dann am Wochenende auch greift. Persönlich ist mir danach wichtig, egal wie das Spiel gelaufen ist, wieder schnell Kontakt zur Mannschaft zu bekommen, um das Spiel hinter sich zu lassen. Deshalb ist der Tag nach dem Wettkampf extrem wichtig. Es folgt dann der freie Tag, um einfach noch mal durchzuschnaufen.

Ihr Trainerkollege beschreibt, dass er sich selbst nicht schont, weil er davon überzeugt ist, unkaputtbar zu sein, und dass er sich gerne selbst manipuliert. Kennen Sie diese Gratwanderung?

Hohl: Es ist schon eine sehr, sehr hohe Belastung, weil man das Ganze ja auch so perfekt wie möglich machen muss und möchte. Ich glaube auch, dass ich in vielen Dingen versuche, gewisse Dinge in der täglichen Arbeit vorzuleben. Das führt auch dazu, dass man sich permanent mit dem Spiel beschäftigt, bei dem man sich immer verbessern möchte. Und dementsprechend geht das dann sicherlich auch mal zu Lasten des eigenen Wohlbefindens.

Schmidts Frau Nadine erzählt, dass am Tag nach der Geburt der Tochter in Aachen, Frank wieder unterwegs war zum nächsten Auswärtsspiel. Könnte das im Hause Hohl auch passieren?

Hohl: Ja, das könnte tatsächlich passieren. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass meine Familie mich sehr unterstützt. Mein Freundin hat mich auch so kennengelernt und weiß, dass ich 24 Stunden für den Fußball brenne.

Autobiografie Auf der Intensivstation nach einem Trainingsunfall Foto: Christoph Pauli „Unkaputtbar Mein Leben. Mein Fußball. Mein Verein“ ist im Murmann-Verlag erschienen, auf 216 Seiten fächert Frank Schmidt sein Leben auf. Am 22. September 2007 begann er als Interimslösung nur für zwei Spiele beim 1. FC Heidenheim seine Trainerlaufbahn, damals spielt das Team in der Verbandsliga, direkt am Spielfeldrand war ein Streichelzoo mit Eseln und Ziegen. Aus dem ehemaligen Feierabendteam ist ein Bundesligist geworden. Schmidt berichtet davon, dass er 2017 einen Trainingsunfall erlitt und auf der Intensivstation landete, da waren die sieben Nasenbrüche nur eine Randnotiz. Treue ist erkennbar ein hoher Wert für ihn, nicht nur zu seinem Verein, er hat seine erste Freundin, Nadine in Aachen geheiratet, und die beiden Töchter Lara und Julia, inzwischen 21 und 25 Jahre alt, kamen während seiner Tivoli-Zeit zur Welt. Das Buch kostet 24 Euro und ist auch als E-Book erhältlich.

Schmidts Ehefrau beschreibt ihren Mann als „Teilchenbeschleuniger, der mit seiner Energie und Motivation extrem viel Energie im Umfeld freisetzt“. Würde Ihre Freundin das auch so formulieren?

Hohl: In meinem Umfeld, das weiß ich gar nicht, könnte auch der eine oder andere schon ein bisschen genervt sein, weil ich dann auch im Privatleben sehr, sehr viel über Fußball rede. Es gibt natürlich auch einige, die diesen Austausch sehr spannend finden. Aber vermutlich gibt es Leute, die genervt sind, weil man sich mit mir nicht über alle Themen unterhalten kann.

Apropos Freizeit: Schmidt sagt, dass er seine Töchter nicht einmal beim Mau-Mau gewinnen lasse. Können Sie im Alltag besser entspannter verlieren?

Hohl: Entspannter? Nein, ein ganz klares Nein. Alles, was ich angehe, möchte ich bestmöglich machen, deswegen möchte ich jeden Wettkampf gewinnen.

Schule ist für Schmidt ein schwieriges Kapitel. Eine Lehrerin hat ihm den Kurs „Deutsch für Ausländer“ am Goethe-Institut empfohlen. Hatten Sie eine gute Schulkarriere?

Hohl: Ich war nicht immer der einfachste Schüler. Erst nach einem Umzug und Schulwechsel lief es eigentlich ganz gut. Ich habe mein Abitur gemacht, aber prahlen würde ich damit nicht, weil die Noten dann am Ende doch nicht so berauschend waren. Das lag in erster Linie immer daran, dass ich nur das Nötigste gemacht habe und sehr viel Zeit für den Fußball investiert habe.

Buchautor Schmidt sagt, dass er kaum Bücher zu Ende gelesen habe, er ziehe das Wissen aus dem Leben, aus der Natur, aus den Beziehungen zu seiner Frau und den Töchtern. Wie ist es bei Ihnen?

Hohl: Zunächst glaube ich, dass man von jedem Menschen oder auch von jeder Situation lernen kann. Es ist wichtig, dass man sich und seine Arbeit reflektiert. Das habe ich insbesondere im vorigen Jahr noch mal intensiv gemacht. Ehrlicherweise bin ich auch jemand, der nicht so gerne liest. Ich nehme mir das zwar vor und hole dann motiviert die Bücher raus. Aber realistisch habe ich nur eine Handvoll komplett durchgelesen. Ich war eher immer viel unterwegs, habe viele Fortbildungen gemacht, habe mir viele Podcasts angehört, habe auch viele Seminare besucht, aber wirklich lesen tue ich nicht.

Schmidt ist unweit von Heidenheim großgeworden, er hat regelmäßig Fußball auf der Straße gespielt. Sich zwischen den Garagen durchzusetzen gegen größere Kinder, habe ihn stark geprägt. Haben Sie auch solche Momente erlebt, dass der Kleine gegen die Großen über sich hinauswachsen wollte?

Hohl: Wenn man zwei ältere Brüder hat, muss man sich zu Hause schon behaupten und durchsetzen. Ich hatte eine ähnliche Kindheit wie Frank, ich war auch tagtäglich von morgens bis abends auf dem Fußballplatz und habe meistens gegen Ältere gespielt. Dementsprechend habe ich gelernt, auch mal die Ellbogen auszufahren.

In seiner Zeit bei Alemannia Aachen lernt der Spieler Schmidt den Trainer Werner Fuchs kennen und lieben. Er beschreibt, dass ihn der Trainer einmal beiseite genommen hat mit dem Hinweis: „Ich will nicht noch mal sehen, dass deine schwangere Frau den Bürgersteig fegen muss.“ Sind Trainer auch Lebenstrainer?

Hohl: Ja, wir achten sehr darauf und versuchen, die Dinge vorzuleben, aber auch einfach einzufordern. Es gibt Spieler, die aus einem sehr, sehr guten Elternhaus kommen. Die wissen, wie man sich zu benehmen hat. Andere haben da deutlich mehr Probleme.

Schmidt schreibt: „Werner hat mir beigebracht, dass ein Trainer als Mensch funktionieren muss, der immer mit den Spielern spricht und sie in den Arm nehmen kann, wenn sie versagt haben.“ Ist das Ihr Ansatz?

Hohl: Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man eine emotionale und eine soziale Bindung zu den Spielern aufbaut. Wer sich wohlfühlt, wird auch bessere Leistung bringen. Aber in erster Linie sehen wir uns als Team und fast auch als Familie, in der man für den anderen da sein muss. Und das gilt insbesondere, wenn es nicht so funktioniert.

Ihr Kollege beschreibt, dass der neue Trainer Jörg Berger nicht mit ihm gesprochen hat, obwohl er Kapitän war. Später hat Berger jeden Spieler eine Wunschaufstellung aufschreiben lassen und dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler vor der Gruppe mitgeteilt: „Schauen Sie, Frank, nur vier Spieler hatten Sie in der Aufstellung, andere sind einfach besser.“ Wie weit darf ein Trainer gehen in seiner Menschenführung?

Hohl: Die Frage ist, was der Trainer dahingehend bewirken wollte. Er hat ihm klar aufgezeigt, dass er aktuell nicht in der ersten Elf ist und dass auch zum Teil von der Gruppe dann so gesehen wird. Wir haben jetzt in der Vorbereitung etwas Ähnliches zweimal abgefragt. Wir haben bewusst verzichtet, die Ergebnisse intern zu veröffentlichen, um einen Motivationsknick bei dem einen oder anderen Spieler zu verhindern. Aber es ist schon spannend, wie sich die Spieler untereinander sportlich, aber eben auch sozial einstufen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir in den Gesprächen mit den Jungs auch Tacheles reden und sagen, wo sie dran sind.

Eine Schmidt-Regel lautet: Du kannst nicht immer nett sein, du kannst Dich auch mal im Ton vergreifen, aber rede mit den Spielern. Du willst, dass sie immer an ihre Grenzen gehen, dann sollten sie es wert sein, dass du mit ihnen sprichst.

Hohl: Wertschätzung hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie sehr man sich mit einem Spieler beschäftigt, besonders wenn er vielleicht nicht spielt. Wir versuchen, uns mit jedem Spieler gleich zu beschäftigen. Jeder Spieler ist gleich wichtig, egal ob er aktuell unter den ersten elf ist, ob er reinkommt oder ob er nicht im Kader ist.

Die Tivoli-Energie und diese Begeisterung hätten ihn geprägt, schreibt Schmidt. „Das ist eben nicht nur ein Unterhaltungsprogramm, sondern ein Teil des Lebens, vielleicht das Leben selbst.“ Wie empfinden Sie die Heimspiele?

Hohl: Es ist sensationell. Ich erlebe es jetzt noch nicht so lange. Es war schon Wahnsinn, welche Stimmung wir vergangenes Jahr hier am Tivoli in jedem Heimspiel hatte. Und wenn ich jetzt an das erste Heimspiel am Freitag denke, wenn wahrscheinlich noch einmal doppelt so viele Menschen kommen werden, dann ist das schon unglaublich. Das hat wenig mit vierter Liga zu tun. Und das gibt uns ganz viel Energie und motiviert uns extrem.

Ein anderer Schmidt-Lehrsatz lautet: Kein Gegner ist übermächtig, in jedem Spiel können enorme Kräfte freigesetzt werden, wenn Wille und Leidenschaft stimmen.

Hohl: Das sind die Basis-Tugenden. Der Wille versetzt ja bekanntlich Berge, das hat man im Fußball schon sehr, sehr oft erlebt. Alemannia kann auch ein Lied davon singen, der Verein hat die großen Bayern geschlagen – und nicht nur einmal. Man kann über Willen und über Einstellung sehr, sehr viel wettmachen.

Eine weitere Traineridee: in einer angespannten Situation eine Entscheidung zu treffen, mit der niemand rechnet, auf seinen Bauch hören und das Unvorhersehbare zu machen.

Hohl: Ja, es ist schon wichtig, dass man nicht alles bis ins letzte Detail analysiert, sondern einfach manchmal auch auf sein Bauchgefühl hört, vielleicht auch hören muss. Im Spiel hat man auch nicht immer die Zeit, alles abzuwägen. Und dann ist die Intuition sicherlich extrem wichtig.

Ein Schmidt-Rat an die jungen Trainer: „Schaut nicht nach links und rechts, wenn ihr versucht zu kopieren, läuft etwas komplett falsch.“

Hohl: Ich gebe ihm 100-prozentig recht. Natürlich schaut man sich das ein oder andere ab. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass man sein Ding macht und authentisch bleibt. Gerade hier in einem Umfeld wie bei Alemannia Aachen ist es noch wichtiger, dass man einfach bei sich bleibt und seinen Werten und auch seiner Idee vom Fußball treu bleibt.

Der Rekordtrainer sagt, er sei kein großer Freund von Teambuildingmaßnahmen. „Ich glaube nicht, dass sich darüber eine Siegermentalität entwickeln lässt. Da kann man auch Darts werfen, das ist billiger und hat den gleichen Effekt.“ Sie haben gerade eine Reihe solche Aktivitäten hinter sich.

Hohl: Teamaktivitäten sind schon wichtig. Die Frage ist, in welcher Phase sie stattfinden. Wenn viele neue Spieler dazustoßen, ist das eine gute Möglichkeit, um sich besser kennenzulernen. Ich glaube allerdings nicht, dass man jetzt nur über diese Aktivitäten ein Team mit einer gewissen Siegermentalität wird. Dazu gehört sehr, sehr viel mehr. Dazu gehören gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele, gemeinsame Momente, das schweißt extrem zusammen. In solchen Situationen zeigt sich, dass man die gleiche Vision, das gleiche Ziel verfolgt und nicht einfach nur eine Gruppe von Menschen ist, die zusammenkommt und Spaß haben will.