Aktueller Stand : Technik läuft größtenteils wieder in der Uniklinik Aachen

Die technischen Probleme in der Patientenabwicklung in der Uniklinik Aachen sollen nach einem Tag behoben sein. Foto: ZVA/Harald Kroemer

Aachen Die massiven technischen Probleme der Uniklinik Aachen sind teilweise gelöst. Aber noch funktioniert nicht alles.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Verwaltungsmitarbeiter und Pfleger in der Uniklinik Aachen und dem angeschlossenen Franziskushospital dürften heute Morgen aufgeatmet haben: Das System, mit dem die Patienten aufgenommen und ihre Daten hausintern etwa für Blutabnahmen digital verwendet werden, funktioniert wieder. An einzelnen IT-Systemen müsse aber noch gearbeitet werden, teilte der Uniklinik-Sprecher Mathias Brandstädter am Mittwochmorgen mit.

Am Dienstagvormittag hatte ein Serverfehler weite Teile der IT-Systeme lahmgelegt. Am Nachmittag hieß es, der Fehler sei lokalisiert und behoben. Die Systeme würden in den nächsten Stunden nun nach und nach wieder hochgefahren. Das hat offenbar nicht bei allen Systemen funktioniert.

Nach Angaben Brandstädters gibt es weiterhin Probleme mit der Homepage. Die Uniklinik ist damit über das Internet noch nicht ruckelfrei zu erreichen. Auch am internen Hausnetz, dem Intranet, werde weiterhin gearbeitet. Diese Systeme haben aber keine Bedeutung für den Patientenbetrieb in den beiden Häusern. Er soll am Mittwoch wieder störungsfrei funktionieren.

(cs)