Zusammenarbeit mit Aseag : Aachener Uniklinik bietet Beschäftigten flexibles Mobilitätskonzept an

Aachener Uniklinik bietet Beschäftigten flexibles Mobilitätskonzept an

Mit Bus, E-Scooter oder E-Bike zur Arbeit: Die Uniklinik bietet ihren Beschäftigten mit einem neuen Mobilitätsbudget viele Möglichkeiten an. Joachim Adler, Kathrin Driessen (von links) und Isabell Brenner (rechts, alle Aseag) sowie Eibo Krahmer (Mitte) und Manfred Rothärmel von der Uniklinik stellten das Konzept vor. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das Deutschlandticket bringt viel Bewegung in die Mobilitätskonzepte der Unternehmen. Die Aachener Uniklinik bietet ihren gut 9000 Beschäftigten ein neues, sehr flexibles System an.

Das Deutschlandticket ist da; für viele Unternehmen in der Region ist das Anlass, ihre bestehenden Mobilitätskonzepte für die Beschäftigten zu überarbeiten oder neue zu konzipieren. Die Uniklinik RWTH Aachen hat das auch getan; herausgekommen ist ein flexibles System, das den potenziell über 9000 Nutzern – so viele Menschen sind bei der Uniklinik beschäftigt – viele Möglichkeiten bietet.

Der Kaufmännische Direktor der Uniklinik, Eibo Krahmer, lieferte zur Vorstellung des Konzeptes den umweltpolitischen Überbau. „Wir wollen einen eigenen, zusätzlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Mobilität unserer Mitarbeitenden liefern“, sagte er. Die notwendige Verkehrs- und Energiewende stelle auch neue Anforderungen an die Unternehmen. Es sei eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Kohlendioxid-Emissionen zu minimieren, auch in Transport und Verkehr“. Mit dem neuen System sollen „Alternativen zum herkömmlichen Individualverkehr mit Verbrenner-Autos“ gefördert werden.

Im Kern geht es um ein Mobilitätsbudget: Wer es bucht, der erhält einen festen monatlichen Betrag in Höhe von 15 Euro, die er sowohl für den Weg zur Arbeit als auch für Wege in der Freizeit nutzen kann. Verfügbar ist das Budget über die Mova-App der Aseag, die der Uniklinik bei der Umsetzung des neuen Konzeptes als Partner zu Seite steht. Joachim Adler, Leiter des Bereichs Mobilität und Qualität bei der Aseag, sprach von einer „neuen Phase in der rund zehnjährigen Zusammenarbeit mit der Uniklinik“.