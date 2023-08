Keine Arme, kein Blutdruck? : Uniklinik Aachen ist Contergan-Kompetenzzentrum

Die contergangeschädigte Birgit Hudelmaier (links) tauscht sich in Aachen als Vertreterin der Conterganstiftung mit Andrea Maier aus, Leiterin des Contergan-Kompetenzzentrums. Foto: Uniklinik RWTH Aachen/Werner Kriegel

Aachen Wenn Contergangeschädigte zum Arzt müssen, stoßen sie auf besondere Probleme: „Keine Arme, kein Blutdruck“, sagt eine Betroffene. Wie die Uniklinik Aachen als Teil eines Netzwerks das Problem löst.

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die fehlen. In diesem Fall ein Glas mit Henkel oder Stiel. Damit genau diese Dinge auffallen, ist Birgit Hudelmaier an die Uniklinik Aachen gekommen. Sie ist contergangeschädigt und kann ein handelsübliches Glas, wie es an diesem Freitagmorgen im Besprechungsraum der Uniklinik steht, nicht heben. Dr. Andrea Maier signalisiert: Bedarf erkannt. Wird erledigt.

Hudelmaier ist nicht als Patientin nach Aachen gekommen. Sie ist als Vorstandsmitglied der Conterganstiftung mit anderen Stiftungsvertretern zum Austausch angereist. Denn Aachen gehört seit dem vorigen Sommer zum Netzwerk der bundesweit zehn Contergan-Kompetenzzentren. Maier leitet die Einrichtung.

„Die Zentren bieten uns Betroffenen die Möglichkeit, wohnortnah angemessen versorgt zu werden“, sagt Hudelmaier. Dabei geht es einerseits um die Folgeerscheinungen der im Mutterleib durch das Medikament Contergan verursachten Schädigungen. Die Betroffenen sind inzwischen alle älter als 60 Jahre, und zu den üblichen Altersbeschwerden kommen Schmerzen an eigentlich gesunden Gelenken. Jahrzehntelang wurden sie als Ersatz für nicht voll ausgebildete Gliedmaßen überlastet.

Doch es geht auch um die generelle Versorgung, da das Gesundheitssystem in der Breite nach den Erfahrungen der Conterganstiftung nicht auf die besonderen Bedürfnisse eingestellt ist. Knallhart beschreibt Hudelmaier den Alltag in niedergelassenen Praxen: „Keine Arme, kein Blutdruck.“ Die Konsequenz erlebt die Neurologin in der spezialisierten Einrichtung: Häufig hätten Betroffene die üblichen regulären Vorsorgeuntersuchungen selten oder nie besucht. „Es ist halt eine besondere Situation, Blutdruck zu messen oder Blut abzunehmen, wenn der Arm fehlt“, sagt Maier. Im Conterganzentrum Aachen (CZA) seien Ärzte und Pfleger mit speziellen Lerninhalten auf diese Patienten vorbereitet und Kardiologen mit Gefäßfehlbildungen im Körper vertraut.

Info Conterganzentrum per Email zu erreichen Die medizinische Versorgung im Conterganzentrum Aachen finanzieren die Krankenkassen. Die Conterganstiftung fördert den besonderen Personal- und Ausstattungsbedarf der Zentren. Nach Aachen fließen bis Ende 2023 dafür knapp 300.000 Euro. Damit wurden zum Beispiel zwei Patientenzimmer mit individuell höhenverstellbaren Toiletten und Schließfächern ausgestattet und eine Stelle für einen Begleiter der meist ambulanten Patienten zu den verschiedenen Untersuchungsorten im Haus geschaffen. Betroffene können sich unter conterganzentrum@ukaachen.de für eine Konsultation an das CZA wenden.

Ein interdisziplinäres Team schaut laut Maier auf die Gesamtsituation der Menschen: Gibt es Herz-Kreislauf-Risiken? Muss orthopädisch eingegriffen werden? Wie ist die soziale Situation? Kann eine Verordnung von Physiotherapie helfen, die dann im eigenen Wohnort wahrgenommen werden kann? Das CZA ist angegliedert an ein medizinisches Zentrum für Erwachsene mit schwerer Mehrfachbehinderung (MZEB), das sich seit 2018 in barrierefreien Räumen hinter der Uniklinik findet.

Der Conterganstiftung ist eine Vernetzung der Zentren untereinander wichtig, damit sie von den jeweiligen Erfahrungen profitieren und sich spezialisieren zu können. In Aachen liegt der Schwerpunkt vor allem auf orthopädischen, neurologischen und Herz-Kreislauf-Problemen. Gutachten zur Anerkennung einer Conterganschädigung würden nicht erstellt.

Das Pharmaunternehmen Grünenthal hatte das rezeptfreie Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan seit 1957 vertrieben. In den frühen 1960er Jahren stellte sich heraus, dass das Präparat die Föten massiv schädigt, wenn es in der frühen Schwangerschaft eingenommen wird. Allein in Deutschland kamen den Angaben zufolge Tausende Kinder mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen zur Welt. In Deutschland leben noch 2400 der ursprünglich rund 5000 Betroffenen, 800 davon in NRW. Die Conterganstiftung hat den gesetzlichen Auftrag, für die von dem Arzneimittelskandal Betroffenen Leistungen zu erbringen.

(cs)