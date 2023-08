Unfallflucht : Unfallverursacher lassen schwerverletzte Fahrradfahrer liegen

In zwei Fällen kümmerten sich andere Verkehrsteilnehmer nicht um Radfahrer, die im Zuge von Unfällen verletzt wurden (Symbolbild). Foto: Colourbox

Aachen Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ereignet sich ein Unfall in Aachen, bei dem der Tatverdächtige danach einfach davonfährt. In beiden Fällen wurden Fahrradfahrer schwer verletzt.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ereignet sich ein Unfall in Aachen, bei dem der Tatverdächtige danach einfach davonfährt. In beiden Fällen wurden Fahrradfahrer schwer verletzt. Der erste Unfall hat sich am vergangenen Sonntag gegen 11.30 Uhr auf dem Vennbahnweg kurz vor der Gabelung Debyestraße ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Pedelec-Fahrerin aus Aachen nach einem riskanten Überholvorgang eines anderen Fahrradfahrers gestürzt.