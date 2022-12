Auffahrunfall in Aachen : Unfall auf Kohlscheider Straße führt zu Verkehrsbehinderungen

Auf der Kohlscheider Straße in Aachen hat es stadteinwärts einen Auffahrunfall gegeben. Foto: dpa/Stefan Ouchner

Aachen Stadteinwärts in Fahrtrichtung Roermonder Straße ist am Freitagmorgen auf der Kohlscheider Straße in Aachen nur eine Spur frei. Nach einem Auffahrunfall kommt es dort zu Staus.

Nach einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kommt es am Freitagmorgen im Bereich der Kohlscheider Straße in Aachen zu Verkehrsbehinderungen und Staus.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Straße hinter der Unterführung stadteinwärts Fahrtrichtung Roermonder Straße während der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar.

Wer die Möglichkeit hat, sollte den betroffenen Bereich umfahren.

