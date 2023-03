Rote Ampel missachtet : Unfall an Kreuzung Bastei in Aachen

Unfall an Kreuzung Bastei in Aachen

Gegen 21.10 Uhr am Mittwochabend ist es an der Kreuzung Monheimsallee/Rolandstraße/Ludwigsallee in Aachen zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen. Vier Personen wurden verletzt.