Adalbertsteinweg : Motorradfahrer und Sozia bei Zusammenstoß mit Auto in Aachen schwer verletzt

Aachen Ein Autofahrer möchte auf dem Adalbertsteinweg in Aachen wenden, doch im Gegenverkehr prallt er gegen ein Motorrad. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Aachen sind am Sonntag ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war ein 33 Jahre alter Mann aus Aachen gegen 16.55 Uhr mit seinem Auto auf dem Adalbertsteinweg in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Etwa in Höhe der Josefskirche setzte er zum Wenden an, im Gegenverkehr stieß er mit einem Motorrad zusammen.