Kornelimünster : Und zum vierten Mal in Folge fällt der Historische Jahrmarkt aus

Auf solche Attraktionen muss man in Kornelimünster auch in diesem Jahr verzichten. Der Historische Jahrmarkt fällt zum vierten Mal in Folge aus. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der Historische Jahrmarkt in Kornelimünster ist eine der Top-Veranstaltungen im Aachener Veranstaltungskalender. Jetzt fällt er wieder aus. Diesmal, weil die Stadt keinen Betreiber gefunden hat.

Heike Bützer wäre mit ihrem schönen Marktstand wieder gerne nach Kornelimünster gekommen. Denn 15 Mal war sie schon da. Seidenblumen und Gartenartikel verkauft die Duisburgerin, die bundesweit auf den schönsten Märkten unterwegs ist, bestens vernetzt ist mit Kolleginnen und Kollegen von Kiel bis Freiburg, die Kornelimünster auch hoch auf der Prioritätenliste haben. In der Zeitungsredaktion fragt sie nun an, ob man dort denn wisse, „was da in Kornelimünster los ist, man erfährt nichts, es gibt keine Auskunft“.

Der Anruf aus Duisburg kommt passgenau, weil parallel die Anfrage der Redaktion an die Stadt rausgegangen ist und nunmehr die prompte, aber wenig erbauliche Antwort vorliegt: Nein, auch in diesem Jahr wird es keinen Historischen Jahrmarkt im beschaulichen Indestädtchen mit der prächtigen historischen Kulisse geben, zum vierten Mal in Folge.

Waren es in den drei Jahren zuvor die Pandemie und das Hochwasser, die für Absagen des beliebten und traditionsreichen Markts am Fronleichnam-Wochenende (diesmal 8. bis 11. Juni) sorgten, so ist es jetzt die Null-Resonanz auf die städtische Ausschreibung, mit der man einen Betreiber und Veranstalter für das beliebte Markttreiben, das im Aachener Veranstaltungskalender stets hoch platziert war, gesucht hat. Dass die Ausschreibung zu kurzfristig kam, erst im Januar rausging und schon zu diesem Zeitpunkt mit Zweifeln behaftet war, ob man in der Kürze der Zeit einen Betreiber findet, wird im Ort engagiert diskutiert.

Zumal der potenzielle Betreiber ein hohes finanzielles Risiko eingehen muss, sämtliche mit der Veranstaltung zusammenhängenden Kosten zu tragen hat, wie etwa die Gebühren für die entsprechenden, zumeist bei der Stadt einzuholenden Gestattungen und Genehmigungen (Schankerlaubnis, Sperrzeitverlängerung, Sondernutzungsgebühren, Beschallungserlaubnis, Genehmigung für fliegende Bauten, Kosten für das Sicherheitskonzept, Energiekosten, Müllentsorgung, Gema und weiteres mehr). Und – zumindest in diesem Jahr – mit der Ungewissheit leben musste, ob er bei einem Zuschlag um diese Zeit überhaupt noch gute Händler und Aussteller findet, die im nahenden Juni noch Kapazitäten haben.

Die Stadtverwaltung räumt ein, dass die Ausgangslage für den Jahrmarkt 2023 ungünstig war: „Aufgrund der personellen Vakanzen im Bezirksamt Kornelimünster/Walheim im Jahr 2022 und der erst im Herbst erfolgten Neubesetzung der Leitung konnte die Ausschreibung zum Historischen Jahrmarkt erst im Winter 2022/2023 veröffentlicht werden“, sagt Pressesprecherin Linda Plesch und betont: „Diverse Fachbereiche der Stadt Aachen haben es mit vereinten Kräften und im engen Schulterschluss geschafft, den Abstimmungsprozess für die Ausschreibung enorm zu verkürzen, um diese schnellstmöglich auf den Weg zu bringen und den Historischen Jahrmarkt realisieren zu können.“ Leider sei das Verfahren aber nun – trotz einer Fristverlängerung – ergebnislos verlaufen.

Große Enttäuschung herrscht nach Bekanntwerden der Botschaft bei den Vereinen. Stellvertretend die Reaktion von Marc Sommer, Vorsitzender des Bürgervereins: „Der Historische Jahrmarkt ist nicht nur ein Aushängeschild für die Stadt Aachen, er ist für Kornelimünster und das Vereinsleben immens wichtig.“ Es habe immer eine hohe Beteiligung der Vereine an diesem wertigen Fest gegeben, unterstreicht Sommer, viele Stände seien von den Ehrenamtlern, die ihren Ort so hochhalten, mit Liebe und mit Erfolg betrieben worden. Sehnsüchtig habe sich der Ort nach den schweren Zeiten – gerade durch das Hochwasser – nach dem Comeback des Jahrmarkts gesehnt, sagt er und fordert alle Anstrengungen von Stadt und Politik, 2024 wieder mit dem Jahrmarkt punkten zu können.

Info Was in der Ausschreibung steht In der Ausschreibung, die nun für 2024 neu aufgelegt werden soll, wird ein Betreiber für die Ausrichtung des Historischen Jahrmarktes im historischen Ortskern von Kornelimünster rund um die Propsteikirche St. Kornelius und die ehemalige Reichsabtei gesucht. Gewünscht ist eine Gestaltung des Marktes, die eine historische Atmosphäre schafft und somit dem Charakter eines traditionellen Händler-, Handwerker- und Erlebnismarktes gerecht wird. Bisher bestand die Gesamtveranstaltungsfläche aus unterschiedlichen Bereichen. Die Veranstaltungsfläche beträgt rund 16.000 Quadratmeter (Bruttofläche). Hierauf finden etwa 200 Stände unterschiedlicher Größen Platz. Ein Vertrag soll zunächst über den Zeitraum von zwei Jahren geschlossen mit einer dreimaligen jährlichen Verlängerungsoption in beiderseitigem Einvernehmen. Sämtliche Kosten liegen beim Betreiber, die Händler und Aussteller zahlen an ihn für ihre Standplätze.

Bezirksbürgermeister Jakob von Thenen reagiert ebenfalls enttäuscht, bedauert den Ausfall 2023 sehr, setzt auf eine Neuauflage im kommenden Jahr. Er sagt aber auch, dass angesichts der konjunkturellen Lage und der doch stark gewachsenen Anforderungen und Auflagen für Veranstaltungen die Suche nach einem Betreiber nicht leicht sein wird. „Aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt der Bürgermeister.

Die neue Leiterin des Bezirksamtes, Renée Stühlen, verspricht: „Die Ausschreibung für das Jahr 2024 wird nun schnellstmöglich auf den Weg gebracht, um diese weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Veranstaltung wieder aufleben zu lassen.“

Die Stadt Aachen werde sich, erklärt Linda Plesch vom Fachbereich Kommunikation, „in enger Zusammenarbeit mit der Kirche auf die Heiligtumsfahrt konzentrieren, die im Bezirk Kornelimünster/Walheim nicht nur im Juni, sondern auch im September stattfinden wird“. Ursprünglich war für die Juni-Woche ein gemeinsames Fest geplant, das Kirche und Jahrmarkt zusammenbringen sollte.