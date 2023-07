Fußball-Kreispokal : Und täglich grüßt das Murmeltier

Aachen In der ersten Runde des Aachener Fußball-Kreispokals gastiert der VfL Vichttal wie im Vorjahr bei Teutonia Weiden. Die Begeisterung bei Andi Avramovic hält sich in Grenzen.

„Ich hoffe, dass es dem Kreisverband auch in den nächsten fünf Jahren gelingen wird, diese Paarung in Runde eins zu ziehen“, sagt VfL-Trainer Andi Avramovic, der dabei keinen Hehl daraus macht, dass sich seine Begeisterung über dieses Los in Grenzen hält. Denn schon zwei Wochen vorher, am 23. Juli, treffen die beiden Teams beim Sommercup auf dem Dörenberg aufeinander, ein weiteres Duell in den Finalspielen ist durchaus realistisch. „Eine tolle Paarung, erneut Weiden. Hoffentlich nächstes Jahr wieder“, schiebt der 46-jährige Coach ironisch hinterher.