„Mixtape-Tour“ : Und schließlich halten sich alle glücklich singend an den Händen

Angelo Kelly kann sich auf seine Fans verlassen. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Würselen Angelo Kelly gastiert zusammen mit Matthias Krauss beim Open-Air-Festival auf Burg Wilhelmstein.

Angelo Kelly kann sich auf seine Fans verlassen. Der Empfang auf der Open-Air Bühne von Burg Wilhelmstein in Würselen-Bardenberg ist warm, euphorisch von Anfang an, strahlende Gesichter besonders bei den weiblichen Fans, Motto-T-Shirts, so ein bisschen Kelly-Family im Mini-Format. Sobald der irisch-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist, Jahrgang 1981, die Arena betritt und zur Gitarre greift, ist klar: diese Umgebung ist ihm vertraut, ein Raum, in dem er umsetzt, was er kann und was ihn, den jüngsten Sohn der Kelly Family, im weiten Feld der Musik fasziniert.

Bei der aktuellen „Mixtape-Tour“, die dritte dieser Art, ist erneut Multi-Instrumentalist und Freund Matthias Krauss an seiner Seite. Im Mittelpunkt steht das neue Live-Album „Mixtape III“ mit einer breiten Auswahl von 18 Titeln, die durch Kelly und Krauss neu interpretiert und in ihrer jeweiligen Stilistik erkundet, ausgeweitet und umgesetzt werden. Beide sind dabei leidenschaftliche Rock’n’Roller.

Es sind Cover-Versionen, die auf die Bühne kommen, doch sie tragen die Handschrift der beiden Interpreten. Kelly ist ein experimentierfreudiger Musiker und gleichzeitig ein freundlicher, natürlicher Gastgeber, der sich über den Jubel und die Reaktionen seines Burg-Publikums freut. Mit einer Eigenkomposition setzt dort Matthias Krauss einen wichtigen Akzent – E-Piano, E-Gitarre und ein Stück, dessen melancholische Schönheit die Menschen in der Arena still aufhorchen lässt. Da steigt ein Gefühl in den Nachthimmel, das sich allen mitteilt.

Danach setzt Kelly am Schlagzeug die meditative Pause explosiv um. Dort ist er ein musikalischer Vulkan, technisch versiert, kreativ und so sicher, dass das Publikum kaum genug bekommen kann. Als Gitarrist wirft er sich in die musikalischen Vorlagen, um sie auszubauen, gönnt sich emotionale Tiefe oder spürt ihr nach, wie etwa bei „Angels“ von Robbie Williams – ein großer Song, den alle perfekt mitsingen und in der Kelly-Version lieben. Oder „Purple Rain“ von Prince – da schöpfen die beiden aus dem Vollen. Kelly hat keine Angst vor deutschsprachigen Songs. Mit Nenas „99 Luftballons“ fliegen musikalisch die Fetzen, schlägt Kelly den Bogen von klar gesungener Botschaft zum rockigen Herzen der Komposition, die er – wie bei allen Titeln – stimmlich versiert und kühn präsentiert, bis sich im Flackern der Light-Show bunte Luftballons in den Jubel mischen.