Polizei weitet EG Bike aus : Unbescholtene Radfahrer sollten sich für Kontrollen in Städteregion wappnen

Wie in diesem Fall am Elisenbrunnen will die Polizei in diesem Jahr anlasslos in der gesamten Städteregion Fahrradfahrer kontrollieren, um gestohlene Fahrräder ausfindig zu machen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der Erfolg der Ermittlungsgruppe gegen Fahrraddiebstahl in Aachen war 2022 messbar. Nun wird sie auf die gesamte Städteregion ausgedehnt. Und die Kontrollmethoden könnten jeden Fahrradfahrer treffen.

Die Polizei in der Städteregion Aachen verstärkt ihre Anstrengungen gegen Fahrraddiebstahl. Die im vergangenen Jahr erstmals eingerichtete Ermittlungsgruppe Bike, die von März bis Oktober aktiv ist, weitet ihr Tätigkeitsfeld in diesem Jahr von der Stadt auf die gesamte Städteregion Aachen aus. Streifenpolizisten werden verstärkt Fahrradkontrollen durchführen. Das sagte der Leiter der EG Bike, Peter Franken, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Bekämpfung von Fahrraddiebstahl sei zu einem der Behördenziele des Polizeipräsidiums Aachen für 2023 erklärt worden. Damit nähmen nicht mehr nur die Kriminalpolizei im Allgemeinen und die auf fünf Kollegen aufgestockte EG Bike im Besonderen die Verfolgung der Zweiraddiebe auf. Der Auftrag ergehe nun explizit auch an die uniformierten Kolleginnen und Kollegen.

„Wir werden verstärkt Fahrradkontrollen durchführen, die auch unbescholtene Bürgerinnen und Bürger treffen könnten“, sagt Kriminalhauptkommissar Franken. Die Frage ist: Wer fährt womit herum? Gehört demjenigen, der auf dem Sattel sitzt, das Fahrrad tatsächlich? Ist es vielleicht als gestohlen gemeldet? Oder ist es gerade gestohlen worden und der Dieb wird auf frischer Tat auf dem Weg an einen anderen Abstellort oder zum Hehler erwischt?

Privatgelände nicht sicherer Statistik zu Tatorten und Telefonnummer der EG Bike Seit diesem Jahr versucht die EG Bike herauszufinden, ob es besondere Hotspots für Diebstähle gibt. Die genaue Auflistung der Tatorte zeigt für den Leiter der Ermittlungsgruppe eines ganz klar: „Man sollte sein Fahrrad im privaten Umfeld genau so gut anketten wie in der dunkelsten Ecke der Stadt.“ Denn etwa die Hälfte der bislang 337 Fahrraddiebstähle im Jahr 2023 in der Städteregion ereigneten sich auf Privatgrundstücken, in Kellern oder Garagen (166). Die Zahl der Diebstähle im öffentlichen Raum inklusive Schulen, Bahnhöfen oder Krankenhäusern liegt mit 171 nur leicht darüber. Die Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe im Polizeipräsidium sind für Fragen werktags zu Bürozeiten unter den Nummern 0241/9577332-60 bis -64 zu erreichen.

„Alle Fahrradfahrer müssen sich ab sofort darauf einstellen, ihr Eigentum am Fahrrad jederzeit nachweisen zu können“, sagt der Leiter der EG Bike. Es genügt möglicherweise, wenn man besondere Merkmale des Fahrrads auf Anhieb schildern kann. Aber er empfiehlt, im Handy ein Foto vom Kaufbeleg, die Rahmennummer oder ein Foto vom Rad abzuspeichern, um den Besitznachweis problemlos erbringen zu können. Ergebe sich bei der Kontrolle ein Verdachtsmoment für die Polizisten, werde das Fahrrad sichergestellt. Damit holen die Ermittler das Delikt noch weiter aus der Bearbeitung eines Massendelikts heraus. Sie gehen täter- und brennpunktorientiert vor.

Eine Erkenntnis des ersten Jahres: In der Regel handelt es sich bei Fahrraddiebstahl in Aachen um Beschaffungskriminalität. Wo diese Täter zu finden sind, weiß die Polizei. Ende 2022 lautete die Bilanz: 160 Fahrräder wieder bei ihren Besitzern, 55 ermittelte Fahrraddiebe, 15 Inhaftierungen. Teils wurden die Täter in Gerichtsverfahren auch wegen anderer Delikte zu längeren Freiheitsstrafen verurteilt. Die Ermittlungsakten zu vier Hehlern – zwei aus der Stadt, zwei aus dem Umfeld in der Städteregion – wurden der Staatsanwaltschaft zur weiteren Strafverfolgung übergeben.

„Diese Art der Bearbeitung von Fahrraddiebstahl ist sehr erfolgreich“, sagt Franken, „wir erhoffen uns durch die Ausweitung auf die gesamte Städteregion weiter sinkende Fallzahlen und eine noch bessere Aufklärungsquote.“ Denn etwa ein Viertel aller Fahrräder wird in einer der neun Kommunen rund um Aachen gestohlen. „Und die in Aachen gestohlenen Fahrräder überschreiten teils die Stadtgrenze“, sagt Franken. Erst im Februar habe es nach einem Diebstahl in Aachen kurz darauf einen Aufgriff in einer Eschweiler Lagerhalle gegeben. Möglich wurde das durch einen GPS-Tracker am gestohlenen Fahrrad, wodurch der Besitzer das Rad orten und die Polizei informieren konnte. „GPS-Ortung ist immer häufiger Teil der schnellen Ermittlungserfolge“, sagt Franken.

Das, was dann aber auf diesen schnellen Zugriff in Eschweiler folgte, ist ein typisches Beispiel für den Ermittlungsalltag, den Franken und seine Kollegen erleben: Vor Ort fand sich nicht nur das eine geortete Fahrrad. Neun weitere Räder standen in der Eschweiler Lagerhalle. Sie wurden sichergestellt. Ein Erfolg – möchte man meinen. Doch die Rahmennummern ergaben im Polizeicomputer nur einen einzigen Treffer. Obwohl naheliegend ist, dass auch die anderen acht Räder gestohlen wurden, kann der Täter bis zum Beweis des Gegenteils behaupten, es seien seine eigenen. Und die rechtmäßigen Besitzer erfahren nicht, dass ihr Rad wieder aufgetaucht ist. Der Polizeikeller ist voll von solchen Fällen.

Dass der Polizei die Rahmennummern fehlen, hat laut Franken mehrere Gründe. Der erste: Viele Betroffene erstatten keine Anzeige. „Eine Anzeige ist immer sinnvoll, auch wenn das Fahrrad nicht versichert ist“, sagt Franken mit Verweis auf den aktuellen Fall in Eschweiler. Der zweite: Die bei einer Anzeige angegebene Rahmennummer ist falsch. Denn anders als früher sind heute viele Nummern auf Fahrrädern zu finden, und die Rahmennummer versteckt jeder Hersteller an einer anderen Stelle. Von der Radaufhängung bis zur Unterseite des Tretlagers ist laut Franken alles dabei. „Wer nicht genau weiß, wo die Rahmennummer an seinem Fahrrad zu finden ist, soll sich einfach bei uns melden. Wir helfen gerne weiter“, sagt er.

Inzwischen konnten übrigens trotzdem fast alle Besitzer der in Eschweiler sichergestellten Fahrräder ausfindig gemacht werden. Möglich gemacht hat das eine Liste, die Franken seit der Einrichtung der EG Bike führt. In ihr werden nicht nur die Rahmennummern vermerkt, sondern auch Fotos der Räder und besondere Merkmale wie Aufkleber, Kratzer, außergewöhnliche Pedale oder Ähnliches. „Fahrradfahrer sollten neben der Rahmennummer auch solche Merkmale notieren und fotografieren“, rät Franken, „dann liegt bei der Anzeigenerstattung gleich alles vor.“

1000 gestohlene Fahrräder sind im vorigen Jahr in dieser Liste erfasst worden. In diesem Jahr sind es schon 350. Die Polizeiwachen fragen diese Dinge inzwischen mit einem von der EG Bike erarbeiteten Merkblatt bei der Anzeigenerstattung aktiv ab. So füllt sich die Liste, die auf einen Blick zeigt, was nur schwer mit Suchabfragen im Polizeicomputer über alle einzelnen Anzeigen hinweg zu finden ist. Und so fanden sich auch die Besitzer der zunächst nicht zuzuordnenden Fahrräder aus Eschweiler.

Die EG Bike war im vorigen Jahr eingerichtet worden, nachdem der Schaden, der durch Fahrraddiebstahl verursacht worden war (3,2 Millionen Euro), den von Wohnungseinbrüchen (1,9 Millionen) weit überstiegen hatte. Der Erfolg der Ermittlungsgruppe ist messbar: Um über 25 Prozent ging die Zahl der Fahrraddiebstähle 2022 in Aachen zurück. Die Aufklärungsquote stieg laut Franken um 1,6 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent.