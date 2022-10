Bewaffneter Raub : Unbekannter überfällt Tankstelle in Burtscheid

Städteregion Aachen : Aktuell viele Raubüberfälle auf Tankstellen Der Besitzer der Tankstelle, die am Samstag in Aachen überfallen wurde, ist immer wieder mit Raubüberfällen konfrontiert. Er nimmt die Ereignisse unaufgeregt hin. Dabei ist die Zahl der Überfälle in der Städteregion in jüngerer Zeit vergleichsweise hoch.