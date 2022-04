Rund 30.000 Euro Schaden : Unbekannter stiehlt Cello aus Aachener Musikhochschule

Der Tatverdächtige hat aus der Musikhochschule in Aachen ein Cello gestohlen. Die Bilder stammen von der Örtlichkeit und seiner Flucht im Linienbus. Foto: Polizei Aachen

Aachen Bereits im Februar hat ein bislang Unbekannter ein hochwertiges Instrument aus der Aachener Musikhochschule gestohlen. Nun hat die Polizei Bilder zur Fahndung veröffentlicht.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter am Mittag des 14. Februar 2022 die Musikhochschule am Theaterplatz in Aachen über den Hintereingang. Aus einem nicht abgeschlossenen Proberaum stahl er dann einen roten Cello-Koffer mitsamt Instrument. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Nach der Tat nutzt der Unbekannte einen Bus der Linie 14 für seine Flucht und fuhr mit dem Instrumentenkoffer davon.