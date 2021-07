Polizei fahndet : Unbekannter spricht Kinder aus Auto an

Nachdem in Laurensberg Kinder von einem unbekannten Autofahrer angesprochen worden waren, fährt die Polizei dort verstärkt Streife. (Symbolbild) Foto: Colourbox

Aachen Ein unbekannter Autofahrer spricht in Laurensberg in der Nähe von Schulen Kinder an. Die Polizei fahndet nach präziser Beschreibung. Ratschläge für Eltern.